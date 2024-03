Vaduz (ots) -In ihrer Sitzung vom Dienstag, 5. März 2024, hat die Regierung Ralf Jehle aus Schaan als Vorsitzenden des Stiftungsrats der Stiftung Kunstschule Liechtenstein wiederbestellt. Seine zweite Mandatsperiode beginnt am 18. März 2024 und endet am 17. März 2028.Neben Ralf Jehle setzt sich das Gremium aus den Mitgliedern Maria Fasel aus Gamprin, Sebastian Frommelt aus Schaan, Alexandra Oberhuber-Wilhelm aus Vaduz und Philipp Zünd aus Mauren zusammen. Robert Stecher vom Schulamt und Martin Walch von der Kunstschule Liechtenstein fungieren als Mitglieder mit beratender Stimme.Die Regierung dankt dem wiederbestellten Vorsitzenden des Stiftungsrats der Stiftung Kunstschule Liechtenstein für seine Bereitschaft, in der neuen Mandatsperiode mitzuwirken und wünscht ihm bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportSusanne AebiT +423 236 66 04susanne.aebi@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100916672