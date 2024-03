Wann verkaufen Großanleger ihre Bitcoins? Krypto-Experte gibt Einblicke

Ein neuer Tweet von Mikybull Crypto, einem renommierten Experten in der Kryptoszene, erläutert die Verkaufsstrategien von Bitcoin Walen und Großinvestoren. Unter Verwendung der populärsten institutionellen Metriken, MVRV (Z-Score) und der realisierten Log-Skala-Kurven, gibt "MikybullCrypto" Einblick in die Preisziele am oberen Ende des Bitcoin-Zyklus. Diese Erkenntnisse könnten für Anleger von unschätzbarem Wert sein, um die Bewegungen der Großanleger zu verstehen und möglicherweise ihre eigenen Strategien entsprechend anzupassen.

MVRV Z Score

Der MVRV Z-Score ist ein Schlüsselindikator und bietet einen tiefen Einblick in die Marktbewegungen von Bitcoin. Dieser Indikator errechnet sich aus der Differenz zwischen Marktkapitalisierung und realisierter Kapitalisierung, geteilt durch die historische Standardabweichung (STD) der Marktkapitalisierung.

Er hat sich historisch als ein präziser Frühindikator oder gleichzeitiger Indikator für die Erkennung von Zyklushochs und -tiefs erwiesen.

Um die Bedeutung des MVRV Z-Scores zu zeigen, bietet Mikybull eine Rückblick auf die vergangenen Bitcoin-Zyklen:

Im ersten Zyklus von 2013 erreichte der Z-Score einen Höchstwert von 4,35.

Der zweite Zyklus von 2017 verzeichnete einen Z-Score von 4,66.

Im dritten Zyklus von 2021 kletterte der Z-Score auf 4,98.

Für den vierten Zyklus, der im Jahr 2025 seinen Höhepunkt erreichen soll, prognostiziert Mikybull einen Z-Score von etwa 5,3.

Chart von Mikybull, Quelle: www.x.com

Diese schrittweise Zunahme des Z-Scores mit jedem Zyklus deutet auf eine verstärkte Marktaktivität von Bitcoin hin. Die Kryptowährung hat eine starke Verbreitung erlebt, quer durch die Bevölkerungsschichten. Außerdem ist durch das "Drucken" von neuem Geld durch die Notenbanken deutlich mehr Kapital am Markt als noch vor einigen Jahren.

Die Vorhersage für das Zyklushoch im ersten Quartal 2025, basierend auf einer 14-monatigen Schätzung, zeigt eine Abweichung von der populären Annahme, dass das Hoch erst im vierten Quartal 2025 erreicht wird. Damit ist die Dynamik in diesem Bullrun voraussichtlich deutlich schneller als in den Vorhergegangenen.

Korrekturen müssen einkalkuliert werden

In seiner weiterführenden Analyse legt Mikybull Crypto dar, dass Korrekturen im Bullenmarkt von Bitcoin normal sind, selbst wenn der Kurs dabei über dem goldenen Verhältnis handelt, welches üblicherweise einen enormen Bullenlauf bis zum Zyklushoch einleitet.

Diese Einsicht ist besonders für Anleger von Bedeutung, die möglicherweise durch kurzfristige Marktschwankungen verunsichert werden könnten. Mikybulls Analyse bietet eine beruhigende Perspektive darauf, dass solche Korrekturen nicht notwendigerweise das Ende des Bullenlaufs signalisieren, sondern vielmehr typische Ereignisse innerhalb eines größeren Aufwärtstrends sind.

Unter Berücksichtigung dieser Analyse und der projizierten Daten stellt Mikybull eine Schlussfolgerung für die Preisziele am Zyklushoch vor. Er prognostiziert, dass die Preisspanne von Bitcoin im Höhepunkt des Zyklus zwischen 184.802 US-Dollar und 200.000 US-Dollar liegen sollte. Diese Prognose basiert auf der Auswertung der historischen Daten, des MVRV Z-Scores und der Marktzyklen. Damit bietet sich im aktuellen Bullrun noch viel Potential nach oben.

