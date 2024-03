Das der Bitcoin DAS heiße Thema ist, wissen Sie mittlerweile. Viele sind aber erst jetzt durch den Medienhype drauf aufmerksam geworden. Nach erreichen des Allzeithoch stellt sich also die Frage: Soll ich jetzt noch einsteigen, oder sehen wir eine große Gewinnmitnahme und Kursverluste? In der heutigen Episode spreche ich mit unserem Bitcoin-Experten Nikolas Kessler die möglichen Szenarien durch, sodass Sie gut gerüstet sind. Die weiteren Themen lauten heute Helma Eigenbau in der Insolvenz, Bayer ...

