Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Vulcan Energy Resources, eigentlich ein Profiteur der E-Fahrzeug-Welle, hat den Abwärtstrend wieder aufgenommen. Am Dienstag verlor der Titel gleich -4,6 %. Das ist ein herber Verlust, nachdem die Aktie am Montag noch gut 4 % gewonnen hatte und am Freitag gar mit dem Plus von 8,7 % aus dem Handel kam. Es sah so aus, als sollte der Titel in eine Erholungsphase übergehen. Das [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...