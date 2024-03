DJ S&P Global: Aktivität im US-Service-Sektor höher als angenommen

NEW YORK (Dow Jones)--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche ist im Februar höher als zunächst angenommen gewesen. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex sank zwar in zweiter Veröffentlichung auf 52,3 (Januar: 52,5) Punkte, lag aber deutlich über den in erster Veröffentlichung genannten 51,3 Punkten. Insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im Februar beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 52,5 (52,0) Punkte.

Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung. "Die Güter- und Dienstleistungsproduktion verzeichnen das stärkste Wachstum seit Juni letzten Jahres, was auf ein weiteres Quartal mit solidem Wirtschaftswachstum hindeutet", kommentierte Chefökonom Chris Williamson die Daten.

