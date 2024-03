OsaBus, einer der führenden Busvermieter in Europa, verkündet mit Stolz eine bedeutende Erweiterung seiner Flotte durch neue Setra- und Volvo-Busse, die eine Investition von 2 Millionen Euro darstellen. Dieser strategische Schritt wird die Personenbeförderung in Bayern und ganz Deutschland revolutionieren und die Position von OsaBus als führendes Unternehmen in der Transportbranche festigen.

Mit dem festen Willen, außergewöhnlichen Service und Komfort zu bieten, hat die OsaBus-Niederlassung in München sorgfältig hochmoderne Setra- und Volvo-Busse ausgewählt, um die wachsende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Transportlösungen zu erfüllen. Diese Neuzugänge sind nicht einfach nur Busse, sie sind ein Beweis für das Engagement von OsaBus in Sachen Innovation, Sicherheit und Kundenzufriedenheit.

"Unsere Investition in diese neuen Setra- und Volvo-Busse ist ein klarer Indikator für unser Engagement, unseren Kunden ein Reiseerlebnis auf höchstem Niveau zu bieten", sagte Oskars Lusis, CEO von OsaBus. "Diese Busse sind mit modernster Technologie und luxuriöser Innenausstattung ausgestattet und bieten unseren Fahrgästen ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort. Wir sind gespannt, wie diese neuen Fahrzeuge unser Serviceangebot in Bayern und ganz Deutschland verbessern werden."

Die neuen Busse verfügen über fortschrittliche Merkmale wie umweltfreundliche Motoren, geräumige Sitzgelegenheiten, verbesserte Sicherheitssysteme und moderne Annehmlichkeiten, um allen Fahrgästen eine angenehme Reise zu ermöglichen. Ob es sich um eine private Limousine für ein intimes Reiseerlebnis, einen Minivan für kleine Gruppen oder einen größeren Bus für Firmenveranstaltungen und Touren handelt, OsaBus hat eine Flotte, die allen Anforderungen gerecht wird.

Mit diesem jüngsten Erwerb wird OsaBus seine Präsenz auf dem deutschen Markt, insbesondere in Bayern, weiter ausbauen. Die neuen Busse werden es dem Unternehmen ermöglichen, mehr Fahrgäste zu befördern und seine Reichweite auf neue Ziele auszudehnen, um unvergleichliche Reiseerlebnisse in der Region zu bieten.

Für weitere Informationen über OsaBus und seine Dienstleistungen oder um Ihre nächste Fahrt zu buchen, besuchen Sie bitte https://osabus.de/ oder kontaktieren Sie das Münchner Büro direkt unter info@osabus.de

Über OsaBus

OsaBus ist eine führende Charterbusvermietung in Europa mit Hauptsitz in München, Deutschland. Spezialisiert auf eine breite Palette von Personenbeförderungsdienstleistungen, bietet OsaBus private Limousinen, Minivans, Minibusse und Busse an und garantiert jedem Kunden ein erstklassiges Reiseerlebnis.

