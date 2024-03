© Foto: picture alliance / NurPhoto | Beata Zawrzel



Tesla-Chef Elon Musk hat auf den vermuteten Anschlag und den Produktionsstopp in seiner Fabrik in Grünheide aufgrund eines Stromausfalls reagiert. Derweil empfiehlt Bernstein die Tesla-Aktie zu verkaufen.In einem Beitrag auf dem Portal X (ehemals Twitter) äußerte sich Musk am Dienstag auf Englisch: "Das sind entweder die dümmsten Ökoterroristen der Welt oder sie sind Marionetten derer, die keine guten Umweltziele haben." Musk fügte hinzu, dass das Stoppen der Produktion von Elektrofahrzeugen anstelle von Fahrzeugen mit fossilen Brennstoffen "extrem dumm" sei. Interessanterweise verwendete der Tesla-Chef dabei die Wörter "extrem dumm" auf Deutsch. [twitter]1764998660406845620[/twitter] Der …