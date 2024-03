© Foto: © 2022 AT&T



Die Analysten von Wolfe Research haben der Aktie von US-Telekommunikationsanbieter AT&T ein Upgrade verpasst. Das Papier legt am Dienstag zu.Der US-Telekommunikationsanbieter AT&T gilt aufgrund seiner überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite von aktuell 6,6 Prozent als beliebter Dividendenzahler. Wenngleich das Unternehmen im Rahmen der Abspaltung von Warner Discovery Bros. 2022 seine Ausschüttung gekürzt hat, blickt AT&T auf eine jahrzehntelange Dividendenhistorie zurück. AT&T sticht am Dienstag positiv hervor Am Dienstag fällt das Papier trotz eines schwachen Gesamtmarktumfeldes mit Kursgewinnen auf. Grund hierfür ist ein Upgrade des Analystenhauses Wolfe Research, das AT&T zum Kauf …