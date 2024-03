Nach dem Rücksetzer am Montag infolge einer Milliardenstrafe der EU ist die Apple-Aktie am Dienstag erneut der schwächste Wert im Dow Jones. Ausschlaggebend für die erneuten Kursverluste ist diesmal ein Bericht, dass die iPhone-Verkäufe des Tech-Riesen in China zu Jahresbeginn stark zurückgegangen sind.Counterpoint Research berichtet, dass die iPhone-Verkäufe in den ersten sechs Wochen 2024 zum Vorjahr um 24 Prozent zurückgegangen seien. Apple leidet dabei unter einem zunehmenden Wettbewerb. Vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...