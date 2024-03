Anzeige / Werbung

Snowflake Aktie: Einbruch als Kaufchance? Quartalszahlen, Ausblick und CEO-Wechsel unter der Lupe.

Die Firma Snowflake hat damit einen sehr positiven Ruf für Innovation und Kundenzufriedenheit erworben. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um seine Plattform weiter zu verbessern und den sich ständig ändernden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Mit der weiterhin wachsenden Kundenbasis, die von Start-ups bis hin zu Fortune-500-Unternehmen reicht, hat Snowflake bewiesen, dass es eine zentrale Rolle in der modernen Dateninfrastruktur spielt und Unternehmen dabei unterstützt, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Der Börse kommt es jedoch auf die Geschwindigkeit des Wachstums an und hier liegt auch der Grund für die aktuelle Kursschwäche verankert.

Was diese auslöste und wie man die aktuellen Quartalszahlen wertet, ergründen wir im Mittelteil des Videos und kommen dann erneut auf die Charttechnik des Wertes zu sprechen.

