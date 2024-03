Antecedo hat den Growth Supreme Fonds neu aufgelegt. Antecedo-Geschäftsführer Kay-Peter Tönnes erläutert im One On One-Gespräch mit Mein-Geld Chefin Isabelle Hägewald, warum er 20 Jahre Forschung in diesen Fonds gesteckt hat, wie er die zwei großen Entwicklungen im Asset-Management zusammenbringen will und was der Unterschied zum Defensive Growth Fonds darstellt. anlegermagazinmeingeld assetmanagement antecedo krise meingeldmedien oneonone

Mein Geld TV

Quelle: