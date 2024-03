Leclanché SA / Schlagwort(e): Sonstiges

Leclanché stellt fortschrittliche Marine-Batterielösungen auf der Electric & Hybrid Marine World Expo North America vor



05.03.2024 / 19:00 CET/CEST



Leclanché stellt auf der weltweit führenden Messe für Schiffselektrifizierung in Long Beach, Kalifornien, aus

Den Besuchern wird das Marine-Racksystem Navius MRS-3 der neuesten Generation vorgestellt

Für optimale Sicherheitsstandards integriert das Unternehmen fortschrittliche Flüssigkeitskühlsysteme in alle seine Marinebatterien

Leclanché wird vom 13. bis 14. März am Stand 6018 vertreten sein YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 5. März, 2024 - Leclanché SA eines der weltweit führenden Unternehmen für Energiespeicherlösungen, kündigt seine Teilnahme an der kommenden Electric & Hybrid Marine World Expo North America an, die vom 13. bis 14. März 2024 in Long Beach, Kalifornien, stattfinden wird. Die Veranstaltung ist als weltweit führende Fachmesse anerkannt und dient als erstklassige Plattform für die Präsentation von Spitzentechnologien und Innovationen in der Schifffahrtsbranche.

Als führender Anbieter von leistungsstarken Lithium-Ionen-Batteriesystemen wird Leclanché seine neuesten Entwicklungen speziell für den Marinesektor vorstellen. Mit einem starken Engagement für Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung sind die Lösungen von Leclanché darauf ausgelegt, die anspruchsvollen Anforderungen von vollelektrischen und hybriden Schiffsanwendungen zu erfüllen, darunter Fähren, Yachten, Passagierschiffe und mehr.

Auf der Messe können sich die Teilnehmer mit den Experten von Leclanché austauschen und sich über die umfassende Palette an Marine-Batterielösungen des Unternehmens informieren. Am Stand des Unternehmens wird die neueste Generation des Navius MRS-3 Marine-Rack-Systems zu sehen sein (Bild hier verfügbar). Die innovativen Technologien von Leclanché ermöglichen längere Reichweiten, höhere Effizienz und geringere Emissionen und tragen so zu einer saubereren und umweltfreundlicheren maritimen Industrie bei.

Leclanché setzt in seinen Marine-Batteriesystemen eine fortschrittliche Flüssigkeitskühlung ein, um die erhöhte Wärmeentwicklung von Lithium-Ionen-Batterien mit hoher Energiedichte zu bewältigen, insbesondere in anspruchsvollen maritimen Umgebungen, die eine konstante Stromversorgung erfordern. Die Kühlmethode leitet die Wärme effizient ab, sorgt für optimale Betriebstemperaturen und verlängert die Lebensdauer der Batterie. Darüber hinaus erhöht die Flüssigkeitskühlung die Sicherheit, da sie das Risiko einer Überhitzung und eines thermischen Durchgehens verringert, was für die Sicherheit auf See entscheidend ist. Diese Systeme sind in die Schiffsinfrastruktur integriert und bieten eine kompakte und leichte Lösung, die den Platz optimal ausnutzt und das zusätzliche Gewicht minimiert, wodurch die Leistung und Effizienz des Schiffs optimiert werden.





"Wir freuen uns sehr, an der Electric & Hybrid Marine World Expo North America teilzunehmen und unsere fortschrittlichen Batterielösungen zu präsentieren, die den Marinesektor revolutionieren werden", sagte Guillaume Clement, VP e-Marine bei Leclanché. "Mit unserer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung zuverlässiger und nachhaltiger Energiespeicherlösungen sind wir gut positioniert, um den Übergang zur Elektrifizierung in der Schifffahrtsindustrie zu unterstützen, und diese Veranstaltung bietet uns eine großartige Plattform, um dem amerikanischen Markt zu zeigen, was wir zu bieten haben."

Besuchen Sie Leclanché am Stand 6018 während der Electric & Hybrid Marine World Expo North America und zu besprechen, wie unsere Batterielösungen die Leistung und Nachhaltigkeit in Ihren Schiffsanwendungen steigern können.

Weitere Informationen über Leclanché und seine Angebote finden Sie auf der Website von Leclanché.



Navius MRS-3 ist ein Warenzeichen von Leclanché SA. Alle anderen Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



Persönliche Terminvereinbarung Zur persönlichen Terminvereinbarung mit einem e-Marine-Spezialisten von Leclanché kontaktieren Sie bitte info@leclanche.com .









Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN).





Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

Kontakte

Medienkontakte:

Schweiz / Europa:

Thierry Meyer

T: +41 (0) 79 785 35 81

E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch

Deutschland:

Christoph Miller

T: +49 (0) 711 947 670

E-Mail: leclanche@sympra.de Ansprechpartner für Investoren:

Pierre Blanc / Pasquale Foglia

T: +41 (0) 24 424 65 00

E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com



Ende der Medienmitteilungen