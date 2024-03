wO Börsenlounge: Apple spürt Nvidias Atem, Allianz verklagt VW, Bayer: Echt jetzt, Herr Anderson?

Das wars? So sieht die große Neuausrichtung von Bayer aus? Der Kapitalmarkttag von Bayer sollte Fragen beantworten und neue Fantasie verbreiten. Genau das Gegenteil war der Fall. Die Aktie rutscht immer tiefer ab! Wenn Herr Anderson schon elf Monate braucht, um so einen Kapitalmarkttag zu halten, wie viele Monate braucht er dann erst, wenn er wirklich etwas Großes bei Bayer verändern will? Aus einer großen Hoffnung ist bei den Anlegern eine große Enttäuschung geworden. Die Anleger wollten nicht hören, dass Bill Anderson die Probleme bei Bayer erkannt hat, sie wollten hören, wie er sie lösen möchte. Diese Antworten lieferte der Bayer-Chef aber nicht. Dass er Bayer verschlankt, indem …

