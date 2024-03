Gerade institutionelle Anleger investieren ihre Mittel wieder vermehrt in Infrastruktur. 2023 war zwar ein eher schwieriges Jahr für diesen Sektor. Inzwischen aber wird die Delle überwunden, langfristig ist Infrastruktur sehr attraktiv. "Erneuerbare Energien stehen ganz oben auf der Liste", sagt Markus W. Voigt, CEO der aream Group. Anleger sollten allerdings schon im Voraus wissen, in welche Projekte ihr Geld fließt. "Daher bieten sich Assets von Anbietern an, die auch in der Projektentwicklung tätig sind." Infrastruktur ist seit Jahren einer der ...

