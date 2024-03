Solana Kurs Prognose: SOL stabil - dieses Wachstum ist bullisch

Nachdem der Bitcoin das Allzeithoch erreichte, sehen wir Gewinnmitnahmen. Die Pre-Halving-Rallye könnte sich dem Abschluss nähern. Solana notiert derweil weiter über 130 US-Dollar und konnte in der letzten Woche um rund 25 Prozent steigen. Damit liegt SOL weiterhin auf Marktrang 5, die Bewertung liegt bei fast 60 Milliarden US-Dollar. Während die meisten Kryptos deutlich korrigieren, sind ETH und SOL die einzigen Top 10 Kryptos, die aktuell noch fester in den letzten 24 Stunden notieren. SOL bleibt also stabil - zugleich offenbart das Wachstum weiterhin Potenzial. Denn obgleich Solana nur mit einem Achtel des Werts von Ethereum bewertet wird, ist man in einigen Metriken zumindest auf Augenhöhe.

Handelsvolumen zieht an: Solana-Blockchain bleibt beliebt

$SOL DEX volumes over the weekend exploded, almost overtaking Ethereum.



It's worth mentioning that Solana facilitated more volume than Aptos, Avalanche, Sui, Near, and Polygon combined. pic.twitter.com/Q84A9cduWA - Artemis (@artemis__xyz) March 4, 2024

Die jüngste Explosion der Handelsvolumina auf Solana-basierten dezentralisierten Börsen (am Wochenende, die beinahe das Niveau von Ethereum erreichten, signalisiert weiterhin ein starkes bullisches Momentum für Solana). Diese positive Leistung unterstreicht die steigende Akzeptanz und das Vertrauen in Solana - immer mehr Liquidität fließt ins Ökosystem. Besonders spannend ist hier, dass Solana mehr Volumen generierte als die Summe der Volumina von anderen bedeutenden Layer1- und 2 wie Aptos, Avalanche, Sui, Near und Polygon zusammen. Darauf verweist die Analyse von Artemis explizit.

Dies deutet auf eine herausragende Positionierung von Solana im Wettbewerb der Layer-1-Blockchains hin. Die signifikante Zunahme des Handelsvolumens ist ein Indikator für ein wachsendes Interesse. Zieht der Kurs nach - denn letztendlich ist die Nutzung der L1 eine wichtige Metrik, die die reale Adoption widerspiegelt.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass aktuell zuvorderst der Meme-Coin-Hype dafür verantwortlich sein dürfte.

Community bleibt bullisch für SOL: Gigantische Upside?

Derweil bleibt die Community bullisch für Solana - sowohl kurzfristig als auch langfristig.

Die hiesige Botschaft lautet, dass das Potenzial und die Wachstumsaussichten für Solana so bedeutend sind, dass die derzeitige allgemeine Zuversicht noch nicht ausreicht. Damit könnte Solana insbesondere gegen Ethereum Aufwärtspotenzial haben und historische Bullenzyklen von Ether replizieren.

Auch kurzfristig bleiben Krypto-Trader bullisch und sehen hier den besseren Coin im Vergleich zu BNB, obgleich der Kampf um die Top 5 munter weitergeht.

Alright we are moving so fast



4th



Bullish on SOLANA



LFG$BNB pic.twitter.com/RRkS5PRaGT - D ? ? ? ? ? (@dunnooworld) March 5, 2024

AI Kryptos statt Solana: Das Momentum für AI & SOL ist bullisch

Doch nicht nur Solana ist aktuell ein bullischer Top-Pick, auch AI Kryptos profitieren weiterhin vom Momentum.

Mit einer zunehmenden Konzentration auf Projekte, die KI nicht nur als modisches Marketing-Speech einsetzen, sondern als integralen Bestandteil ihrer Technologie, richtet sich die Aufmerksamkeit der Investoren auf AI Kryptos, die durch den Einsatz von KI signifikante Nachfrage und anhaltende Wertsteigerungen versprechen.

Zum Scotty the AI Presale

In diesem innovativen Umfeld könnte sich ein Blick auf Scotty the AI als eine spannende Option für spekulative Anleger lohnen, die ihr Portfolio mit einem Projekt erweitern möchten, das Sicherheit innerhalb der Blockchain durch fortschrittliche KI-Algorithmen zur Erkennung von Betrugsversuchen verbessert. Scotty the AI bietet hier nicht nur die Aussicht auf hohe Staking-Renditen von über 65 Prozent. Vielmehr möchte das KI-Projekt durch die Verknüpfung von KI mit dem Trend der Meme-Coins praktischen Nutzen mit hohem viralem Potenzial kombinieren. Mit über 2,5 Millionen US-Dollar Raising Capital nimmt die Dynamik immer weiter zu. SCOTTY könnte die nächste AI Krypto mit Hype-Potenzial sein.

Zum Scotty the AI Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.