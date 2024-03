Bitcoin reißt nach All Time High den Kryptomarkt ins Minus

In einem historischen Moment erreichte Bitcoin heute um 16:05 Uhr auch im US-Dollar Kurs sein Allzeithoch (ATH), ein Ereignis, das eine Welle der Euphorie durch den gesamten Kryptomarkt schickte. Zum ersten Mal in der Geschichte erklomm die führende Kryptowährung vor dem sogenannten Halving, einer für Bitcoin charakteristischen Reduzierung der Blockbelohnung, ein neues ATH, ein Zeichen für die wachsende Akzeptanz und das Vertrauen in digitale Währungen. Viele der großen Kryptowährungen feierten diesen Erfolg mit ansteigenden Kursen, ein Beweis für die positive Stimmung, die den Markt durchströmte. Doch diese Euphorie währte nicht lange: Kurz nach Erreichen des neuen Höhepunkts begann sich der Markt rot zu färben, was auf eine plötzliche Kehrtwende der Anlegerstimmung hindeutet.

Liquitation Heatmap, Quelle: www.coinglass.com

Auch auf der Liquidation Heatmap wurde deutlich, dass das Erreichen des Allzeithochs (ATH) eine Serie von Verkäufen auslöste. Dieser Schritt wurde von vielen Marktteilnehmern erwartet und ermöglichte es sogar den verbliebenen HODLern des Bullruns von 2021, ihre Verluste auszugleichen, sofern sie ihre Bitcoin-Positionen bis zu diesem Zeitpunkt gehalten hatten.

Ein Blick auf die Top 10 Kryptowährungen zeigt, dass alle führenden Coins in der letzten Stunde Verluste von bis zu 7,5% verzeichnet haben. Abgesehen von drei Token haben sich alle anderen auch auf Tagesbasis ins Minus bewegt, was einen klaren Hinweis auf den herrschenden Verkaufsdruck gibt.

Analysten geben Richtung vor

Auch zahlreiche Analysten und Experten nutzen die sozialen Medien, um ihre Einschätzungen zum aktuellen Marktgeschehen zu teilen.

Ali, ein einflussreicher Analyst mit rund 50.000 Followern auf der Plattform X, zeigt die Bedeutung des Bitcoin MVRV-Indikators in seinem neuesten Beitrag.

Er hebt hervor, dass der Indikator aktuell bei 19,57% steht und betont, dass seit Februar 2021 jedes Überschreiten der 18%-Marke zu einem deutlichen Preissturz von Bitcoin um 24% bis 55% führte. Ali's Analyse dient als Warnung an Trader und Investoren, diesen Trend im Auge zu behalten, da er eine signifikante Preiskorrektur signalisiert.

Bitcoin MVRV indicator is at 19.57% right now! Since February 2021, each time it crossed the 18% threshold, $BTC price plunged by 24% to 55%.



Traders should monitor this trend as it anticipates a steep price correction! pic.twitter.com/kj3ysZPC46 - Ali (@ali_charts) March 5, 2024

Auch Eric Balchunas, ein angesehener Analyst bei Bloomberg und ein gefragter Spezialist besonders während der Einführungsphase der Bitcoin ETFs, teilt seine Einschätzung zum aktuellen Bitcoin-Höhenflug.

Auf seinem Twitter-Account @EricBalchunas äußert er sich zur Bedeutung dieses Ereignisses sowohl für Bitcoin als auch für ETFs. Er betont, dass der Anstieg von Bitcoin von 25.000 auf 69.000 US-Dollar weitgehend durch die Hoffnung auf bzw. den Fluss von ETF-Zulassungen getrieben wurde.

Balchunas hebt hervor, wie effizient ETFs und ihr Ökosystem darin sind, Anlageklassen liquide, kostengünstig, bequem und standardisiert zu machen. Er argumentiert, dass sowohl ETFs als auch Bitcoin wechselseitig von dieser Entwicklung profitieren.

In der Tat haben ETFs erst gestern wieder 562 Millionen US-Dollar in den Kryptomarkt gepumpt. Damit beläuft sich die Summe der Nettozuflüsse, nach Abzug der Abflüsse, bereits auf 7,9 Milliarden US-Dollar, mit einem täglichen Durchschnitt von rund 220 Millionen Dollar.

Altcoin Saison voraus

Nach jedem neuen Allzeithoch (ATH) von Bitcoin folgte bisher stets eine Konsolidierungsphase, in der der Preis von Bitcoin tendenziell fiel und viele Investoren ihr Kapital in alternative Kryptowährungen umschichteten.

Ein prominenter Krypto-Experte,als Moustache bekannt auf den sozialen Medien, teilt seine Einsicht mit der Community:

"Die größte Altcoin-Saison steht unmittelbar bevor…. $BTC hat kürzlich sein ATH übertroffen. In der Vergangenheit führte dies IMMER zu einer legendären Altcoin-Saison. Lasst euch nicht von Rückgängen täuschen. Betrachtet sie eher als die letzte Chance zum Kauf, bevor die große Fahrt beginnt. NFA - Der ETH/BTC-Chart sieht vielversprechend aus"

Dies bedeutet, dass nun immer mehr Investoren ihr Geld aus Bitcoin abziehen und in alternative Währungen umschichten werden. Vor allem Token mit geringer Marktkapitalisierung, sogenannte Small Cap Token, bieten hier die größten Gewinnchancen.

Eine frühzeitige Investition in solche Token erhöht die Wahrscheinlichkeit, signifikante Gewinne zu erzielen. Gerade in der Stunde, als Bitcoin sein Allzeithoch erreichte, wurde ein neuer Memecoin eingeführt, der sich als echter Memecoin um die Community und deren Spaßfaktor kümmern will. Unmittelbar nach dem Start von $PEEN sprang die Marktkapitalisierung von 500.000 US-Dollar auf über $2,1 Millionen. Derzeit konsolidiert der Token, was ein typisches Zeichen nach einem schnellen Anstieg des Preises ist.

Hier zur humorvollen Website von $PEEN und noch als Early Adaptor dabei sein.

PEEN, der an jugendliche Kritzeleien in Schultoiletten und auf Heftseiten erinnert, strebt danach, als echter Memecoin anerkannt zu werden und mit dem Aufbau einer stabilen Community zu beginnen. Die Entwickler glauben, dass der Erfolg des Tokens von der Gemeinschaft getragen wird, und nicht von technischem Schnickschnack. Tatsächlich zeigen sich die Gründer in den sozialen Medien bereits sehr engagiert und bemühen sich um die Community-Bildung des Tokens.

Investoren, die auf der Suche nach neuen Möglichkeiten sind, könnten in diesem Projekt großes Potenzial sehen, besonders in Zeiten, in denen Kapital aus Bitcoin abgezogen wird, um in andere, renditeträchtigere Projekte zu investieren. Schnelles Handeln könnte sich als klug erweisen, da dieses Projekt durchaus schnell an Wert gewinnen könnte.

Hier $PEEN kaufen

