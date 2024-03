Bitcoin News: MicroStrategy investiert 600 Mio. USD, während GBTC 2 Mio. USD im Presale ansteuert

In der jüngsten Entwicklung der Kryptowährungswelt hat der Bitcoin-Preis bemerkenswerte Zuwächse verzeichnet, wobei Anleger und Analysten gleichermaßen aufmerksam die Bewegungen der Leitwährung verfolgen. Besonders im Fokus steht dabei das Unternehmen MicroStrategy, das bekanntgegeben hat, seine Bitcoin-Investitionen deutlich zu erhöhen. Diese Entscheidung könnte weitreichende Folgen für den Markt haben und unterstreicht das anhaltende Vertrauen in Bitcoin als Anlageklasse.

Parallel dazu gewinnen alternative Kryptowährungen an Bedeutung, insbesondere mit dem Aufkommen von Green Bitcoin, einem neuen Initial Coin Offering (ICO), das eine umweltfreundliche Alternative zu traditionellen digitalen Währungen darstellt. Dieses neue Token, bekannt unter dem Kürzel GBTC, kombiniert die bewährte Struktur von Bitcoin mit den umweltfreundlichen Attributen von Ethereum, um eine nachhaltigere Kryptowährungsoption anzubieten. Die Entwicklungen in beiden Bereichen - sowohl bei etablierten als auch bei neuen digitalen Währungen - markieren einen wichtigen Moment in der Evolution der Kryptomärkte.

Jetzt in Green Bitcoin investieren!

Bitcoin steht vor neuem ATH!

Der Bitcoin-Preis stieg in den letzten 24 Stunden um fast 4 % und erreichte in der vergangenen Woche einen Anstieg von 20 %. Diese Kryptowährung zielt darauf ab, ihren historischen Höchststand von 68.999,99 US-Dollar wieder zu erreichen, ein Niveau, das zuletzt im November 2021 beobachtet wurde. Derzeit wird sie zu ungefähr 68.979,72 US-Dollar gehandelt, was sie ihrem Allzeithoch (ATH) sehr nahe bringt.

Obwohl der Preis bisher den Höhepunkt nicht überschritten hat, hat die Marktkapitalisierung der Kryptowährung bereits einen neuen Rekord aufgestellt.

Laut Jim Cramer, dem Gastgeber von CNBC Mad Money, ist der Preisanstieg bei Bitcoin mit dem Kauf von BTC durch Händler als Absicherung gegen Fiatwährungen verbunden. Weitere Gründe für den aktuellen Anstieg des Bitcoin-Preises sind die Entwicklungen um die Spot-Bitcoin-Exchange-Traded-Funds (ETFs). Diese Erzählung fördert weiterhin den Kapitalzufluss in den BTC-Markt. Ein Antrag bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zeigt, dass BlackRock, der Emittent des IBIT Spot BTC ETF, beantragt hat, ETFs für seinen Strategic Income Opportunities Fund zu erwerben. Aus dem Antrag geht hervor: "Der Fonds kann Anteile an börsengehandelten Produkten ("ETPs") erwerben, die allgemein die Preisentwicklung von Bitcoin widerspiegeln sollen, indem sie direkt Bitcoin halten ("Bitcoin ETPs"), einschließlich Anteilen an einem von BlackRock unterstützten Bitcoin ETP."

JUST IN: Traders are buying Bitcoin as a hedge against fiat currencies, states Jim Cramer pic.twitter.com/GZmKAPhER1 - BlockNews.com (@blocknewsdotcom) March 4, 2024

Zudem berichten Quellen, dass der Blyth Fund der Stanford University ungefähr 7 % seines Portfolios verwendet hat, um Bitcoin zu kaufen.

JUST IN: Stanford University's Blyth Fund has bought Bitcoin with a ~7% allocation of the total portfolio. pic.twitter.com/oQtrh2eyts - Bitcoin Archive (@BTC_Archive) March 4, 2024

Diese Investitionen zeigen ein zunehmendes Vertrauen in Bitcoin als Anlageklasse und unterstreichen das wachsende Interesse institutioneller Anleger an Kryptowährungen. Unter anderem auch an Bitcoin Alternativen.

Will BTC Price Break ATH in March?



Green Bitcoin's Presale Approaches $2 Million Milestone - Bitcoin News https://t.co/8ahQUYbJ5Q - GreenBitcoin (@GreenBTCtoken) March 5, 2024

Jetzt alternativ in Green Bitcoin investieren!

MicroStrategy verstärkt Bitcoin-Investitionen

MicroStrategy plant, weitere BTC zu kaufen, da der Bitcoin-Preis steigt. Der neueste Bericht enthüllt, dass MicroStrategy, einer der größten Bitcoin-Käufer, eine geplante private Emission von 600 Millionen Dollar an wandelbaren Anleihen vorsieht. Die Erlöse aus diesem Verkauf sollen zur weiteren Anschaffung von Bitcoin verwendet werden. Diese Information folgt einer Ankündigung von Michael Saylor, dem CEO von MicroStrategy. Er betonte: "MicroStrategy beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Verkauf der Anleihen zur Beschaffung zusätzlicher Bitcoins und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden."

MicroStrategy Announces Proposed Private Offering of $600 Million of Convertible Senior Notes $MSTR https://t.co/PEN5dxesIb - Michael Saylor (@saylor) March 4, 2024

Diese Enthüllung könnte, wie bereits bei der Ankündigung eines weiteren umfangreichen BTC-Kaufs von 3.000 BTC, im Wert von ungefähr 155 Millionen Dollar, zu einem FOMO-Effekt führen. In den letzten 24 Stunden wurden bereits Short-Positionen im Wert von über 116 Millionen Dollar liquidiert, wie Daten von Coinglass zeigen. Daraus ergibt sich eine Markterwartung, die psychologische Grenze von 69.000 Dollar erneut zu testen. Dieser Schritt könnte der Beginn für das Erreichen eines neuen Allzeithochs von BTC sein.

Die Aktionen von MicroStrategy könnten Anlegern signalisieren, dass das Vertrauen in Bitcoin als Anlageklasse weiterhin stark ist. Dies unterstreicht das wachsende institutionelle Interesse an Kryptowährungen, trotz der Schwankungen auf dem Markt. Der anhaltende Kauf von Bitcoin durch namhafte Unternehmen bestärkt die Annahme, dass Bitcoin langfristig als Wertanlage angesehen wird. Diese Entwicklung könnte auch für kleinere Investoren von Bedeutung sein, die möglicherweise durch die Aktivitäten großer Unternehmen inspiriert werden, in Kryptowährungen zu investieren. Und hier könnte Green Bitcoin ins Spiel kommen.

Neue Investitionsmöglichkeit neben Bitcoin

Während der Bitcoin-Markt weiterhin starke Ergebnisse zeigt, sollten Anleger in Erwägung ziehen, ihre Gewinne in ein neues Initial Coin Offering (ICO) mit dem Kürzel GBTC zu diversifizieren. Dieses Token unterscheidet sich vom Grayscale's GBTC ETF und verspricht größeres Wachstumspotenzial. GBTC steht für das Green Bitcoin Ökosystem.

Introducing Green Bitcoin: A Revolutionary Predict-To-Earn Token.



Join us on our Gamified Green Staking Platform, where your predictions can turn into profits!



Website: https://t.co/dG5cEeCtRs

Telegram: https://t.co/bWanoe0vHv pic.twitter.com/eXuGQBkxio - GreenBitcoin (@GreenBTCtoken) December 3, 2023

Dieses Krypto-Projekt kombiniert die Tradition von Bitcoin mit den umweltfreundlichen Eigenschaften von Ethereum. Green Bitcoin präsentiert ein innovatives und nachhaltiges Staking-Modell: das Gamified Green Staking. Benutzer können hier durch Staking-Belohnungen ein passives Einkommen generieren.

Did you know you can earn HUGE, simply by staking your Green Bitcoin?



If you haven't yet, go to our website and check out the Staking feature! pic.twitter.com/6wiv99ER0O - GreenBitcoin (@GreenBTCtoken) February 25, 2024

Teilnehmer stellen sich täglichen und wöchentlichen Herausforderungen zur BTC-Preisvorhersage, mit der Chance auf attraktive Belohnungen. Die Vorverkaufsstufe von Green Bitcoin hat bereits 1,82 Millionen US-Dollar gesammelt und nähert sich zügig dem Ziel von 1,97 Millionen US-Dollar. Der Vorverkauf bietet die beste Gelegenheit für einen kostengünstigen Einstieg, da jeder GBTC-Token momentan nur 0,6122 US-Dollar kostet. Dieser Preis gilt noch etwas mehr als vier Tage, bevor er ansteigt. Interessenten sollten daher schnell handeln.

Officially the hottest crypto presale in the entire WORLD!



$1.5 MILLION RAISED pic.twitter.com/no3TOFRsQf - GreenBitcoin (@GreenBTCtoken) March 3, 2024

Das Engagement in Green Bitcoin könnte nicht nur eine diversifizierte Anlageoption darstellen, sondern Anlegern auch ermöglichen, an einer umweltfreundlicheren Zukunft der Kryptowährung teilzuhaben. Durch die Investition in GBTC unterstützen Anleger die Entwicklung eines nachhaltigeren Kryptomarktes, während sie gleichzeitig das Potenzial haben, von der Wertsteigerung des Tokens zu profitieren.

Jetzt alternativ in Green Bitcoin investieren!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.