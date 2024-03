DJ Alexander Sagel wird Vorstandsmitglied der Renk Group AG

AUGSBURG (Dow Jones)--Alexander Sagel wird drittes Vorstandsmitglied der Renk Group. Er übernimmt dort die operative Steuerung der Segmente Vehicle Mobility Solutions (VMS), Marine & Industry (M&I) sowie Slide Bearings (SB), wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. In dieser Funktion würden zudem die Bereiche Operations und Technologie an ihn berichten. Sagel hatte den weiteren Angaben nach in den vergangenen Jahren verschiedene Führungsfunktionen im Rheinmetall-Konzern inne.

