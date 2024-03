Wahrscheinlich zum ersten Mal überhaupt hat jemand versucht, ein selbstfahrendes Auto zu stehlen. Betroffen war ein Fahrzeug der Alphabet-Tochter Waymo in Los Angeles. Der Diebstahlsversuch ging allerdings mächtig in die Hose. Rund um die Tests mit selbstfahrenden Autos kommt es in Los Angeles und San Francisco immer wieder einmal zu befremdlichen Szenen. So hatte im Frühjahr 2023 der hin und wieder auftretende Nebel "Karl" die selbstfahrenden Waymo-Taxis ...

