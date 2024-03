Peking, 5. März 2024 (ots/PRNewswire) -Als Chefarzt des Provinzkrankenhauses von Anhui setzt sich Liu Lianxin für ein besseres medizinisches und gesundheitliches Dienstleistungssystem in China ein. Liu, der auch Mitglied der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes (CPPCC) ist, hat im vergangenen Jahr einen Vorschlag zur Anpassung der Kosten für medizinische Leistungen vorgelegt.Seine Bedenken erregten die Aufmerksamkeit der Behörden, und es wurden weitere Maßnahmen ergriffen, um Probleme wie Überbehandlung und überhöhte Gebühren anzugehen. In allen Regionen auf Provinzebene wurden Mechanismen zur dynamischen Anpassung der Preise für medizinische Dienstleistungen eingerichtet, und die Preisgestaltung für medizinische Dienstleistungen wurde der staatlichen Aufsicht und Verwaltung unterstellt.Im Dienste der Menschen"Das Nationalkomitee der CPPCC, Chinas oberstes politisches Beratungsgremium, verfolgt eine auf den Menschen ausgerichtete Entwicklungsphilosophie und hat dazu beigetragen, den Lebensunterhalt der Menschen zu sichern und zu verbessern", sagte Wang Huning, Vorsitzender des Nationalkomitees der CPPCC, am Montag.Er äußerte sich bei der Eröffnungssitzung der zweiten Sitzung des 14. Nationalkomitees der CPPCC in Peking, als er einen Arbeitsbericht abgab."Das Nationalkomitee der CPPCC hat sich verpflichtet, dem Volk zu dienen, wobei die Mitglieder der CPPCC dem Volk auf der Grundlage der Realität dienen", so Wang weiter.Er fügte hinzu, dass in verschiedenen Bereichen, die für die Bevölkerung von Interesse sind, eingehende Untersuchungen durchgeführt wurden, z. B. in Bezug auf den Ausbau hochwertiger medizinischer Ressourcen, Beschäftigung und Bildung.In dem Arbeitsbericht wurden auch die Hauptaufgaben des Nationalkomitees der CPPCC für das Jahr 2024 skizziert, wobei dazu aufgerufen wurde, an vorderster Front zu bleiben, um die Wünsche und Forderungen der Menschen sowie die Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Politik aus erster Hand zu erfahren.Vorschläge in der Politik angenommenIm Laufe des Jahres haben die Mitglieder der CPPCC aktiv Vorschläge unterbreitet, und ein Großteil ihrer Anliegen wurde in der chinesischen Politik berücksichtigt.Insgesamt wurden 5.621 Vorschläge eingereicht. Laut Wang wurden von den 4.791 registrierten Vorschlägen 99,9 Prozent bearbeitet.Die wirtschaftliche Entwicklung ist ein Hauptanliegen der CPPCC-Mitglieder. Innerhalb eines Jahres wurden über 2.200 Vorschläge zum Aufbau eines sozialistischen Marktwirtschaftssystems auf hohem Niveau und zur Förderung einer umfassenden Öffnung unterbreitet.Im Aktionsplan zur Vertiefung der Reform und Modernisierung der staatlichen Unternehmen wurden Vorschläge zum schnelleren Aufbau von Unternehmen von Weltrang und zur optimierten Verteilung und strukturellen Anpassung des staatlichen Kapitals angenommen.Vorschläge zur Optimierung des Geschäftsumfelds für kleine und mittlere Unternehmen und zur Anleitung privater Unternehmen zur Stärkung ihres Selbstaufbaus finden sich in der Leitlinie zur Wachstumsförderung der Privatwirtschaft."Ziel der CPPCC ist es, die Wirksamkeit der demokratischen Kontrolle zu verbessern, die Volksdemokratie als Ganzes in die Praxis umzusetzen und die wissenschaftliche und demokratische Entscheidungsfindung besser zu unterstützen", sagte Wang am Montag.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-im-dienste-der-menschen-wie-die-cppcc-die-beratende-demokratie-fordert-302080645.htmlPressekontakt:Jiang Simin,+86-188-2655-3286,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141869/5728781