Die mit dem Emmy Award ausgezeichnete Streaming-Plattform von Brightcove unterstützt MotoAmerica Live+, den OTT-Dienst, der zum ersten Mal exklusiv das Daytona 200 live übertragen wird

Brightcove (NASDAQ: BCOV), das weltweit zuverlässigste Unternehmen für Streaming-Technologien, gab heute bekannt, dass es MotoAmerica, die führende Motorrad-Straßenrennserie in Nordamerika, in seiner Liste von Medienkunden willkommen heißt. Als offizieller Streaming-Provider von MotoAmerica wird Brightcove die Live- und Video-On-Demand (VOD)-Ressourcen des Streamingdienstes MotoAmerica Live+ versorgen, der das bevorstehende 82. Rennen des Daytona 200 vom 7. bis 9. März 2024 exklusiv übertragen wird.

"Die Bereitstellung hochwertiger Live- und On-Demand-Streaming-Erlebnisse ist für die heutigen Sport- und Unterhaltungsorganisationen unerlässlich, um ihr Publikum effektiv zu erreichen und einzubinden", so Marc DeBevoise, CEO von Brightcove. "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit MotoAmerica, um den Fans auf der ganzen Welt ein einzigartiges Seherlebnis zu bieten. Über unsere preisgekrönte Plattform kann MotoAmerica nun seinen Content auf globaler Ebene monetarisieren und zusätzliche Einnahmen erzielen."

"MotoAmerica begann 2019 mit dem Live-Streaming von Motorrad-Rennveranstaltungen. Im Laufe der Jahre haben wir immer wieder Feedback von unseren Fans erhalten, das Zuschauererlebnis zu verbessern", sagte Chuck Aksland, COO von MotoAmerica. "Infolgedessen haben wir beschlossen, mit Brightcove zusammenzuarbeiten, um unseren Fans das verbesserte Erlebnis zu bieten, das sie sich gewünscht haben. Mit der neuen, von Brightcove bereitgestellten Plattform kann MotoAmerica zusätzliche Elemente in das gesamte Seherlebnis einbinden. Zu diesen Elementen gehören integriertes Live-Timing, Wettoptionen, Nachrichten-Updates, Merchandise-Angebote und der Zugriff auf den 24-Stunden-Motorsportkanal MTRSPT1, und dies alles aus einer Hand. Durch die Partnerschaft mit Brightcove wird sichergestellt, dass sowohl aktuelle als auch neue Fans von MotoAmerica das bestmögliche Seherlebnis genießen können. Wir freuen uns sehr über die Verbesserungen und sind zuversichtlich, dass unsere Fans die erweiterten Features und Funktionen, die ihnen jetzt zur Verfügung stehen, zu schätzen wissen."

Um die Action von MotoAmerica zu verfolgen, können Fans den Live-Streaming-Service von MotoAmerica MotoAmerica Live+ abonnieren. Abonnenten können Rennen in allen Klassen von MotoAmerica live oder auf Abruf anschauen und Highlights, Interviews und Rennen aus vergangenen Jahren sehen.

MotoAmerica schließt sich einer Reihe von professionellen Sportorganisationen an, die derzeit Brightcoves Technologie einsetzen, um mit ihren Fans in Verbindung zu treten, darunter Atlantic Coast Conference (ACC) Raycom Sports, ATP Tour, Badminton Horse Trials, Canadian Football League, Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football (Concacaf), Harness Racing Victoria, Little League Baseball and Softball, Major League Soccer (MLS), National Hockey League (NHL), National Hot Rod Association (NHRA), U.S. Ski Snowboard, United States Olympic and Paralympic Committee, United World Wrestling und USA Volleyball.

Das Hinzukommen von MotoAmerica ist ein weiterer Beweis dafür, dass Brightcove der weltweit führende Streaming-Technologiepartner mit einer zuverlässigen, skalierbaren und flexiblen Plattform ist, auf die sich einige der bekanntesten Sportunternehmen der Welt verlassen.

Weitere Informationen finden Sie unter Brightcove.com.

Über MotoAmerica

MotoAmerica ist Nordamerikas führende Motorrad-Straßenrennserie. Die 2014 gegründete MotoAmerica ist die Heimat der AMA Superbike-Meisterschaft sowie weiterer Klassen, darunter Supersport, Stock 1000, Twins Cup, Junior Cup und King Of The Baggers. MotoAmerica ist eine Tochtergesellschaft der KRAVE Group LLC, einer Partnerschaft, zu der der dreifache 500cc-Weltmeister, zweifache AMA-Superbike-Champion und AMA Hall of Famer Wayne Rainey, Ex-Rennfahrer und ehemalige Manager des Team Roberts Chuck Aksland, Motorsport-Marketing-Experte Terry Karges und Geschäftsmann Richard Varner gehören. Weitere Informationen finden Sie unter www.MotoAmerica.com und folgen Sie MotoAmerica auf Facebook, Instagram, TikTok, Twitter und YouTube.

Über Brightcove Inc.

Brightcove entwickelt die zuverlässigsten, skalierbarsten und sichersten Streaming-Technologielösungen der Welt, um eine engere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zielgruppen herzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden und auf welchen Geräten sie Inhalte konsumieren. Die intelligente Videoplattform von Brightcove ermöglicht es Unternehmen in über 60 Ländern, effektiver an Kunden zu verkaufen, Medienunternehmen, Inhalte zuverlässiger zu streamen und zu monetarisieren, und jeder Organisation, effektiver mit ihren Teammitgliedern zu kommunizieren. Brightcove wurde mit zwei Technology and Engineering Emmy® Awards für Innovation, branchenweit führende Betriebszeiten und unübertroffene Skalierbarkeit ausgezeichnet und verschiebt ständig die Grenzen dessen, was Video leisten kann. Folgen Sie Brightcove auf LinkedIn X (Formerly Twitter) Facebook Instagram Threads und YouTube Besuchen Sie Brightcove.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240305040589/de/

Contacts:

Medien

Brightcove

Joseph J. Nuñez

jnunez@brightcove.com

MotoAmerica

Paul Carruthers

pcarruthers@motoamerica.com