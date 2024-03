Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Ballard Power ist eher einer der unmerklichen Titel der Wasserstoff- und der Brennstoffzellen-Industrie. Die Kanadier verloren am Dienstag noch einmal mehr als -2 % - und sind dennoch in der laufenden Woche am Ende stärker als z. B. die Norweger von Nel Asa. Die Notierungen haben zuletzt aus der Sicht von Analysten einen klaren Abwärtstrend dennoch nicht vermeiden können. [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...