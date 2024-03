LONDON, Ontario, March 06, 2024. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (CSE: ACT) (OTCQX: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadisches Technologieunternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Ausgangsmaterialien wie z. B. Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert zu verwandeln, freut sich, die Aufnahme eines führenden, globalen multinationalen Lebensmittelverpackungsunternehmens ("MLV-Unternehmen" oder der "Kunde") in sein Customer Engagement Program (CEP) bekannt zu geben.



Das MLV-Unternehmen ist ein bedeutender Akteur in der globalen Lebensmittelverarbeitung und -vermarktung und verfügt über ein attraktives Portfolio an bekannten Marken. Es ist in über 15 Ländern tätig und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehreren Milliarden Dollar. Zentrales Element der Geschäftstätigkeit des MLV-Unternehmens ist die Integration der Grundsätze Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (environmental, social, governance, ESG), wobei es den Schwerpunkt auf Innovation und Effizienz legt. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, 90 % seiner festen Abfälle zu recyceln oder wiederzuverwerten und den Verbrauch von Kunststoffen zu reduzieren, den Einsatz von biologisch abbaubaren und recycelten Materialien zu erhöhen und die Verwendung von neuem Kunststoff zu minimieren. Das MLV-Unternehmen setzt sich für einen kreislaufwirtschaftlichen Ansatz ein, um die Verschmutzung durch Verpackungen zu bekämpfen, indem es innovative nachhaltige Verpackungsdesigns entwickelt und für die Wiederverwendung und das Recycling von Materialien eintritt. Diese Strategie steht im Einklang mit den Grundsätzen der erweiterten Herstellerverantwortung (Extended Producer Responsibility, EPR) und unterstreicht die Führungsrolle und das Engagement des Unternehmens, die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und die Branche in eine nachhaltigere Zukunft zu führen.

Das technische Evaluierungsprojekt konzentriert sich auf die Bewertung des Potenzials der Hydrochemolytic-Technologie (HCT) für das Recycling der Kunststoffabfälle des Kunden aus Lebensmittelverpackungen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden wir direkte HCT-Tests mit den spezifischen Arten von Kunststoffabfällen durchführen, die von dem MLV-Unternehmen produziert werden. Unser Ziel ist es, die Effektivität der Technologie zu demonstrieren und ein tieferes Verständnis für die besonderen Herausforderungen der Abfallwirtschaft in der Lebensmittelindustrie zu gewinnen. Wir streben an, dem MLV-Unternehmen die Vorteile von HCT aufzuzeigen und eine maßgeschneiderte chemische Recyclinglösung zu entwickeln, die auf die spezifischen Anforderungen des Recyclings von Kunststoffabfällen aus Lebensmittelverpackungen zugeschnitten ist, um HCT als praktikable Lösung für fortschrittliches Recycling in der Lebensmittelindustrie zu positionieren.

Die Notwendigkeit derartiger innovativer Lösungen ergibt sich aus den Herausforderungen, denen sich die Lebensmittelindustrie beim Recycling von Verpackungsmaterialien durch mechanische Verfahren gegenübersieht, die häufig nicht die erforderlichen Reinheits- und Sicherheitsstandards für mit Lebensmitteln in Berührung kommende Materialien erfüllen. Insbesondere das Recycling von Mehrkomponenten-Verpackungsmaterialien, die für die Konservierung und den Schutz empfindlicher Lebensmittel unerlässlich sind, erweist sich aufgrund ihrer komplexen Beschaffenheit als schwierig und macht ein mechanisches Recycling nahezu unmöglich. Die HCT-Technologie erweist sich als überlegene Alternative, da sie Kunststoffabfälle chemisch bis auf die molekulare Ebene zerlegt, wodurch es einen Ersatz für neue, aus fossilen Rohstoffen gewonnene Materialien darstellt und die Einhaltung dieser Normen gewährleistet. Angesichts des erheblichen Anteils der Lebensmittelindustrie am Kunststoffmüll besteht ein dringender Bedarf an einem fortschrittlichen Recyclingkonzept, das sowohl technisch als auch wirtschaftlich praktikabel ist, um diese Materialien für die Wiederverwendung zurückzugewinnen. Die HCT-Technologie stellt eine entscheidende Entwicklung dar, um diesen Bedarf zu decken und die Lücke in den Recyclingprozessen effektiv zu schließen.

Im Mittelpunkt der Wachstums- und Kommerzialisierungsstrategie von Aduro steht das CEP, das eine frühzeitige Einbindung von Akteuren und Partnern mit einem Schwerpunkt auf der Entwicklung branchenspezifischer Lösungen ermöglicht. Das CEP ist darauf ausgerichtet, durch intensive Zusammenarbeit mit Unternehmen eine fundierte technologische Entwicklung zu fördern, Risiken zu mindern und das Umsatzwachstum zu steigern. Es ermöglicht die Anpassung der Hydrochemolytic-Technologie an die spezifischen Anforderungen der Branche und unterstreicht damit das Engagement des Unternehmens für anpassbare und effektive Abfallmanagementlösungen.

"Diese Gelegenheit zur engen Zusammenarbeit mit einem führenden Unternehmen im Bereich der Lebensmittelverpackungen geht über den reinen Zugang zu Kunststoffabfällen hinaus", so Ofer Vicus, CEO. "Sie gewährt uns unschätzbare Einblicke in die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen der Hersteller von Verpackungsmaterialien wie Folien, Behältern, Beuteln und Flaschen. Dieses Engagement erweitert unser Verständnis ihrer Strategien für die Zukunftsplanung und ermöglicht es uns, unsere technologischen Fähigkeiten zu demonstrieren." "Außerdem passt es perfekt zu unserem Ziel, mit Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette in Verbindung zu treten", fügte er hinzu.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von schwerem Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und die Umwandlung von erneuerbaren Ölen in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der minderwertige Ausgangsmaterialien in Ressourcen des 21. Jahrhunderts verwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ofer Vicus, CEO

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 604 362 7011

Arrowhead

Thomas Renaud, Managing Director

enquire@arrowheadbid.com

+1 212 619 6889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten sollte diesen Aussagen keine unangemessen hohe Zuverlässigkeit beigemessen werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören ungünstige Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

