Abstiegskampf am Aktienmarkt. Die Deutsche Börse überprüft am Dienstag die Zusammensetzung der Indizes aus der DAX-Familie. Kommt es zum großen Stühlerücken bei einigen bekannten Unternehmen? Erst am Dienstagabend nach Schluss der US-Börsen wird klar sein, ob wir uns in Zukunft in den verschiedenen Indizes der DAX-Familie an neue Aktien-Gesichter gewöhnen müssen oder alles beim Alten bleibt. Denn dann wird die Deutsche Börse regulär die Zusammensetzung ...

