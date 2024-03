Der Euro Bund-Future (BuFu) hat am Dienstag einen recht bullischen Vorstoß über den EMA 200 direkt an einen seit Ende Dezember letzten Jahres bestehenden Abwärtstrend unternommen. Die Tageskerze von gestern könnte hierbei Impulscharakter entwickeln, sofern weiteres Kapital dem deutschen Rentenmarkt zufließt. Übergeordnet steckt der Euro Bund-Future seit seinen Verlaufshochs aus März 2020 und einem Niveau von 171,24 Euro noch in einem intakten Abwärtstrend ...

