News von Trading-Treff.de Der DAX stemmte sich am Dienstag erfolgreich gegen die Wall Street Verluste. Neue Stärke als Trading-Ideen für Mittwoch 06.03.2024 voraus? Trendlinie im DAX hat gehalten Nach der Rekordlaune im DAX stand nun eine zumindest kleine Konsolidierung an. Zum Wochenstart gab es bereits einen Rücklauf, der für den Dienstag die Aufwärtstrendlinie der letzten Wochen zurück auf die Agenda brachte. Ich stellte diese in der Morgenanalyse ...

