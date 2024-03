Kursexplosion bei CrowdStrike. Trotz sehr hoher Erwartungen konnte der Cybersecurity-Spezialist die Wall Street nachbörslich überraschen, was zu einer Kursrallye von knapp 24 % führte. Von Konjunkturschwäche keine Spur. Die Ross Stores legten nachbörslich die Zahlen und den neuen Ausblick vor, die einen starken Konsum der US-Verbraucher widerspiegeln. DHL erwartet für 2024 eine Stagnation. Nach einer deutlichen Abkühlung des Geschäfts im vergangenen Jahr wird in diesem Jahr mit einer Bodenbildung gerechnet.Die Stimmung in Asien beginnt ...

