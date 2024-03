Der DAX hat sich am Dienstag wenig bewegt gezeigt. Er schloss am Ende 0,1 Prozent tiefer bei 17.698,40 Zählern. Und auch am heutigen Mittwoch zeichnet sich wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,1 Prozent höher bei 17.722 Punkte. Im Blickfeld steht heute die Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem US-Kongress. Am Donnerstag blicken die Anleger auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB).Im Blickpunkt stehen heute einige Geschäftszahlen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...