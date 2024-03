Die DHL Group hat heute ihre Zahlen für das abgelaufene Jahr präsentiert. Operativ wurden 6,3 Milliarden Euro verdient. Damit schnitt DHL etwas schwächer ab als am Kapitalmarkt erwartet. Für das laufende Jahr rechnet der Bonner Logistikriese mit einem operativen Ergebnis zwischen 6,0 und 6,6 Milliarden Euro.Zudem will die DHL bis 2026 im besten Fall an das operative Rekordniveau von 2022 anknüpfen. Für 2026 sei dann mit einem operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) zwischen 7,5 bis 8,5 Milliarden ...

