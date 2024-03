Ich habe einmal nachgesehen: Derzeit habe ich 61 verschiedene Aktien in meinem Depot. Es ist für mich ein ziemlich bunter Mix. Der erste Take ist bereits: Es sind eigentlich zwei verschiedene Ansätze, die ich in einem vereine. Einerseits konzentriere ich mich auf Dividendenaktien. Sowie andererseits eben auf spannende Wachstumsaktien, die meinem Gesamtportfolio einen deutlichen Rendite-Kick gegeben haben. Trotzdem sind 61 verschiedene Aktien eine Kennzahl, über die man nachdenken sollte. Es sind, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...