The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.03.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.03.2024ISIN NameDE000HLB3AF8 LB.HESS.-THR.IS.03A/2016DE000HLB30E4 LB.HESS.THR.CA.TIL.03F/19DE000NLB6923 NORDLB IS.S.1737 VARES0413320096 DEUT. BK ESP. 18-24US369604BG75 GENL EL. 2024US89114QCB23 TORON.DOM.BK 19/24 MTNAU3CB0219186 NATL AUSTR.BK 2024XS1379171140 MORGAN STANLEY 16/24 MTNXS1379122101 AMERICA MOVIL 16/24XS1041934800 NATURGY FINANCE 14/24 MTNDE000DG4T4W6 DZ BANK IS.A565XS1573134951 CH.CINDA FI.(2017)I 17/24USJ0423YBQ64 MUFG BANK 14/24XS2126093744 HONEYW. INTL 20/24XS2152219973 ZHENRO PPTYS 20/24LU0437409112 BELLVUE(L)-B.AFR.OPP.BDL INVESTMENTXS2249848719 LANDM.FUN.20 21/24US404280BZ11 HSBC HLDGS 19/25 FLRUSN82008AW83 SIEMENS FIN 21/24 REGSXS2726993996 KHFC 23/27 MTN 2US87031CAB90 SVENSK EXPOR 21/24 MTNUS404280CA50 HSBC HLDGS 19/25 FLRUS06418BAC28 BK NOVA SCOT 22/24USY6142NAA64 MONGOLEI 17/24 REGSXS2488092219 EUROBANK 22/25 FLR MTNCH0463112042 FONPLATA 19/24