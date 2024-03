The following instruments on XETRA do have their first trading 06.03.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 06.03.2024Aktien1 US00108N1000 Abrdn PLC ADR2 US53838R1077 Algorae Pharmaceuticals Ltd. ADR3 US2490341094 Dentsu Group Inc. ADR4 US50048U2015 Kongsberg Gruppen ASA ADR5 US7864552044 Safestore Holdings PLC ADR6 PLSNKTK00019 Synektik SA7 US8789671083 Technoprobe S.p.A. ADR8 US92212W1009 Var Energi ASA ADR9 US03835L3069 Aptevo Therapeutics Inc.10 CA14109M1023 Carbon Done Right Developments Inc.11 CA36254S1056 GT Resources Inc.12 US7469621095 QT Imaging Holdings Inc.13 CA78109M1077 Rua Gold Inc.14 GB00BS3D4G58 UK Oil & Gas PLCAnleihen/ETF/ETP1 FR001400OJC7 Engie S.A.2 XS2780025271 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.3 FR001400OJB9 Engie S.A.4 FR001400OJE3 Engie S.A.5 XS2780025511 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.6 XS2780024977 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.7 US639057AN83 NatWest Group PLC8 USH42097DT18 UBS Group AG9 XS0126551695 Hamburg Commercial Bank AG10 XS0122825754 Hamburg Commercial Bank AG11 XS0119436326 Hamburg Commercial Bank AG12 XS0133159227 Hamburg Commercial Bank AG13 BE0390117803 Belfius Bank S.A.14 USQ2704MAL20 Commonwealth Bank of Australia15 US29364WBM91 Entergy Louisiana LLC16 US29364WBN74 Entergy Louisiana LLC17 XS2781419424 Sparebank 1 SR-Bank ASA18 XS2782109016 Banco de Sabadell S.A.19 FR001400OJO2 ACCOR S.A.20 DE000HLB55T9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 IE000FSN19U2 Amundi Prime USA UCITS ETF Acc22 IE000IEGVMH6 Amundi Prime USA UCITS ETF Dist23 IE0008119MO8 HSBC S&P India Tech UCITS ETF24 GB00BPDX1969 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip