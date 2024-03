Auszug aus dem Marktkommentar von Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe Fed-Gouverneur Christopher Waller ließ in einer Rede am Freitagnachmittag eine Bombe an den Märkten platzen, worauf der Goldpreis wie eine Rakete gen Himmel schoss. Er deutet ein Ende des QT-Programms und eine QE-Umkehr an, die die kurzfristigen Renditen senken und die Renditekurve steiler machen soll. Das QT-Programm (Quantitative Tightening) der Fed hatte bisher die umlaufende Geldmenge verringert, was deflationär ...

Den vollständigen Artikel lesen ...