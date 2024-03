© Foto: picture alliance / PantherMedia | Olivier Le Moal



Der weltgrößte Goldproduzent Newmont hat von der Rallye des Edelmetalls bislang kaum profitieren können. Das wird sich jetzt ändern, sagen die Experten von Jefferies und der CEO einvernehmlich.Newmont war bereits vor zwei Jahren der mit Abstand größte Goldproduzent. Seitdem hat das Unternehmen den australischen Konkurrenten Newcrest für 15 Milliarden US-Dollar übernommen, um seine Führungsposition mit einer "robusten Kupferoption", wie das Unternehmen es nennt, weiter zu festigen. Newmont ist so groß, dass seine Produktion etwa doppelt so hoch ist wie die des nächsten Konkurrenten, Barrick Gold. Die Aktionäre wurden allerdings für das schnelle Wachstum nicht so recht belohnt. Der Aktienkurs …