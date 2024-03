Die auf Konsumenten und KMU in CEE ausgerichtete Addiko Bank hat den Nettogewinn im Jahr 2023 um 60 Prozent auf 41,1 Mio. Euro, verglichen mit 25,7 Mio. Euro im Vorjahr, steigern können. Das Betriebsergebnis hat sich auf 103,9 Mio. Euro (+ 41 Prozent) verbessert. Laut Addiko spiegelt das Ergebnis "die starke Geschäftsentwicklung, Zinsanpassungen, Rückstellungen für Rechtsfälle und relativ geringe Kreditverluste" wider. (Anmerkung: Addiko und andere Banken sind in Kroatien von Sammel- und Einzelklagen im Zusammenhang mit Schweizer Franken-Verbraucherkreditverträgen konfrontiert). Der Hauptversammlung am 26. April 2024 soll eine Dividende in Höhe von 1,26 Euro je Aktie (Vorjahr: 1,21 Euro) vorgeschlagen werden, was 60 Prozent des Nettogewinns 2023 ...

