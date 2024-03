Der DAX hat seine am Vortag initiierte Konsolidierung gestern fortgesetzt und ist dabei um 0,1% auf 17.698 zurückgefallen. Rückblick: Während der DAX in der Vorwoche noch 1,8% an Wert zugelegt hatte und am Freitag auf das bisherige Rekordhoch bei 17.817 gestiegen war, fällt die Bilanz für die laufende Handelswoche bislang leicht negativ aus. Nach dem ...

