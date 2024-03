Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Rückgang des ISM-Serviceindexes hat keine tiefen Spuren an den Finanzmärkten hinterlassen, so die Analysten der Helaba.Letztlich habe der Wert mit 52,6 Punkten im Rahmen der Erwartungen und weiterhin klar oberhalb der Expansionsschwelle gelegen, sodass die Zinserwartungen davon kaum beeinflusst worden seien. In diesem Zusammenhang sei auf die heute anstehende Anhörung von FED-Chef Powell vor dem US-Kongress und auf das Beige Book der US-Notenbank verwiesen, das als Grundlage für die FOMC-Entscheidung in zwei Wochen diene. Hinweise auf eine unmittelbar bevorstehende Zinswende werde es wohl nicht geben. ...

