Hannover (www.anleihencheck.de) - Rege Primärmarktaktivitäten kennzeichneten am Dienstag die europäischen Anleihemärkte, so die Analysten der Nord LB.Innerhalb von nur zwei Tagen seien bereits mehr als EUR 31 Mrd. an Neuemissionen geprintet worden (gestern davon allein EUR 20 Mrd.). Eine EUR 4,5 Mrd. Bundesanleihen Aufstockung (DBR 2,5% 08/15/54) habe bspw. ein Orderbuch von EUR 46 Mrd. generiert. ...

