Die Union Reiseversicherung (URV) hat auf der Internationalen Tourismus Börse (ITB) in Berlin ein modernisiertes Produktangebot vorgestellt So sind bei dem neuen Produkt der URV zukünftig unter anderem der Schaden am Eigentum im Haus sowie die Erkrankung von zur Reise angemeldeten Hunden und Katzen abgesichert. Das neue Angebot geht zum 1. Juni 2024 an den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...