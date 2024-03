EQS-News: bet-at-home.com AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresergebnis

CORPORATE NEWS bet-at-home.com AG: Konzern Geschäftszahlen 2023 (01.01.2023 bis 31.12.2023) Düsseldorf, 6. März 2024. Der bet-at-home.com AG Konzern (im Folgenden auch "BaH Konzern") gibt die IFRS-Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 bekannt. Wesentliche Entwicklungen im Geschäftsjahr 2023 Im Februar 2023 wurde nach mehrmonatiger Vorbereitung das in Malta lizenzierte Angebot der bet-at-home.com Internet Ltd. an den externen Dienstleister EveryMatrix Holding plc ausgelagert. Die Auslagerung des in Deutschland lizenzierten Angebots auf www.bet-at-home.de wurde im Oktober 2023 erfolgreich abgeschlossen. Fortan konzentriert sich der BaH Konzern im Bereich der Eigenleistung ausschließlich auf jene kunden- und umsatzrelevanten Komponenten, die nicht oder nur unzureichend extern erstellt und betrieben werden können. Operativ wird verstärkter Fokus auf effizientes und effektives Kundenmanagement und Marketing gelegt. Die mit dem vermehrten Outsourcing einhergehende Reduktion der internen Komplexität und des notwendigen Ressourcenbedarfs hat sich bereits positiv auf die Ertragslage durch eingesparte Kosten im IT-Bereich des BaH Konzerns ausgewirkt. Diese strategische Neuausrichtung wird auch künftig die Basis für eine schlanke und kosteneffiziente Organisationsstruktur bilden. Das Konzernergebnis der vergangenen Geschäftsjahre wurde wesentlich durch österreichische und deutsche Kunden belastet, die mit Unterstützung von Unternehmen, die Prozesse finanzieren, ihre Spielverluste von Gesellschaften des BaH Konzerns gerichtlich zurückforderten. Aufgrund der bisherigen positiven Rechtsprechung, gesetzlichen Bestimmungen zur Verjährung und bereits getroffenen, weit-reichenden Vergleichslösungen, ist das künftige Risiko in Österreich nunmehr als deutlich geringer einzustufen. In Deutschland besteht nach wie vor Rechtsunsicherheit aufgrund uneinheitlicher Rechtsprechung. Zum Stand heute ist die weitere Entwicklung daher schwer zu prognostizieren. Der Vor-stand ist weiterhin bestrebt, durch aktives Risikomanagement und erfolgreiche Prozessführung das künftige Risiko sukzessive zu reduzieren. Umsatzentwicklung im Geschäftsjahr 2023 Die Brutto-Wett- und Gamingerträge im Geschäftsjahr 2023 beliefen sich auf 46.176 TEUR und lagen somit in der im Oktober 2023 prognostizierten angepassten Bandbreite (Vorjahr: 53.532 TEUR). Die wesentlichsten Faktoren für die Reduktion im Vergleich zum Vorjahr waren die Einführung von produkt- und anbieterübergreifender Einzahlungslimits in Deutschland ab Mitte 2022, die Verpflichtung zur Meldung erhöhter Einzahlungslimits ab dem zweiten Quartal 2023 sowie ein Rückgang der Kundenzahl auf Grund der erforderlichen Kundenmigration von den eigenen .com- und .de-Plattformen auf das neue EveryMatrix-System. Der Bruttoertrag aus Online-Sportwetten (Wetteinsätze abzüglich Auszahlungen für Kundengewinne) lag im Geschäftsjahr 2023 mit 42.339 TEUR unter dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 49.068 TEUR). Der Bruttoertrag aus Online-Gaming (Gamingeinsätze abzüglich Auszahlungen für Kundengewinne) sank um 627 TEUR im Vergleich zum Vorjahr auf 3.837 TEUR (Vorjahr: 4.464 TEUR). Online-Gaming beinhaltet nunmehr vorrangig Slots für den deutschen Markt. Unter Berücksichtigung von Wettsteuern und Glücksspielabgaben sowie der steuerlichen Belastungen im Rahmen der Umsatzsteuerregelungen für Anbieter elektronischer Dienstleistungen wurde im Geschäftsjahr 2023 ein Netto-Wett- und Gamingertrag von 36.090 TEUR erzielt (Vorjahr: 42.036 TEUR). Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2023 Der Werbeaufwand fiel im Geschäftsjahr 2023 mit 17.029 TEUR höher als im Vorjahr (Vorjahr: 13.628 TEUR) aus, was auf eine intensivierte Markenpräsenz mit einer breit angelegten Werbekampagne und zahlreichen Bonusaktionen zum Beginn der Fußball-Saison 2023/2024 zurückzuführen ist. Der Personalaufwand reduzierte sich im Geschäftsjahr 2023 auf 8.653 TEUR (Vorjahr: 13.508 TEUR), was aus dem Personalabbau im Geschäftsjahr 2022 resultierte. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen mit 12.615 TEUR (Vorjahr: 16.242 TEUR) unter dem Niveau des Jahres 2022, was vor allem auf einen Rückgang der Rechts- und Beratungskosten im Zusammenhang mit der im Vorjahr entkonsolidierten bet-at-home.com Entertainment Ltd. (in Liquidation) sowie der Kosten für Informationsdienste und Softwarewartung zurückzuführen ist. Dadurch lag das EBITDA im Geschäftsjahr 2023 mit 807 TEUR unter der Vorjahresvergleichsperiode, aber im oberen Bereich der ursprünglichen EBITDA Prognose für das Geschäftsjahr 2023 (Vorjahr: 2.105 TEUR). Das Konzernjahresergebnis im Geschäftsjahr 2023 betrug -1.505 TEUR (Vorjahr: 11.907 TEUR). Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR) GJ 2023 GJ 2022 Brutto-Wett- und Gamingerträge 46.176 53.532 Wettgebühren und Glücksspielabgaben -10.058 -11.396 Umsatzsteuer auf elektronische Dienstleistungen -28 -99 Netto-Wett- und Gamingerträge 36.090 42.036 Sonstige betriebliche Erträge 3.014 3.446 Personalaufwand -8.653 -13.508 Werbeaufwand -17.029 -13.628 Sonstige betriebliche Aufwendungen -12.615 -16.242 EBITDA 807 2.105 Abschreibungen -1.643 -2.209 EBIT -835 -105 Finanzergebnis -595 -585 EBT -1.431 -690 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -74 1.240 Gewinn aus fortzuführendem Geschäftsbereich -1.505 551 Ergebnis aus aufgegebenem Geschäftsbereich 0 11.356 Konzernjahresergebnis Gesamt -1.505 11.907

Das EBITDA vor Sondereinflüssen [*] als alternative Leistungskennzahl (Nicht-IFRS-Kennzahl) - welches in 2023 als neue Steuerungsgröße eingeführt worden ist - belief sich auf 2.361 TEUR für das Geschäftsjahr 2023 (Vorjahr: 4.361 TEUR). Für das Geschäftsjahr 2023 wurden zur Ermittlung des EBITDA vor Sondereinflüssen Aufwendungen für Rechtsfälle/Kundenklagen in Höhe von 2.692 TEUR dem EBITDA hinzugerechnet (Vorjahr: 4.781 TEUR) sowie Erträge aus Wertaufholungen in Höhe von 1.138 TEUR (Vorjahr: 2.524 TEUR) vom EBITDA gekürzt. Vermögens- und Kapitalstruktur zum 31.12.2023 Das gesamte Eigenkapital zum 31. Dezember 2023 fiel mit 27.444 TEUR niedriger als im Vorjahr (31. Dezember 2022: 28.949 TEUR) aus. Dieser Rückgang resultierte aus dem Konzernjahresergebnis 2023 in Höhe von -1.505 TEUR. Die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2023 stieg auf 48,3 % (31. Dezember 2022: 46,2 %). Der Stand der liquiden Mittel innerhalb des BaH Konzerns beliefen sich zum 31. Dezember 2023 auf insgesamt 34.645 TEUR (31. Dezember 2022: 35.327 TEUR). Konzernbilanz

(TEUR) 31.12.2023 31.12.2022 Langfristige Vermögenswerte 18.047 18.773 Forderungen aus Steuern 1.196 5.113 Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 2.890 3.449 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 34.645 35.327 Kurzfristige Vermögenswerte 38.732 43.889 Summe Vermögenswerte 56.779 62.662 Eigenkapital 27.444 28.949 Langfristige Schulden 9.275 11.792 Sonstige Rückstellungen 3.027 1.903 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.655 1.548 Verbindlichkeiten aus Steuern 7.213 11.852 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 4.281 4.940 Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen 322 443 Sonstige Verbindlichkeiten 3.561 1.235 Kurzfristige Schulden 20.060 21.921 Summe Eigenkapital und Schulden 56.779 62.662

Der zusammengefasste Lagebericht und der Konzernabschluss des BaH Konzerns für das Geschäftsjahr 2023 werden am 08. April 2024 unter https://www.bet-at-home.ag/de/financial-figures/download/ veröffentlicht. Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2024 Im Geschäftsjahr 2024 soll die strategische Transformation konsequent weitergeführt werden. Im Technologiebereich liegt der Fokus der Eigenentwicklung auf der Erstellung und Einführung eines innovativen Kundenbindungsprogramms, das auf Echtzeitdatenverarbeitung und maschinellem Lernen basiert. Zudem ermöglicht das kontinuierliche Investment in die interne Datenplattform Kernwertschöpfungsprozesse zunehmend zu automatisieren und deren Effizienz und Effektivität stetig zu steigern. In enger Zusammenarbeit mit EveryMatrix soll das Online-Casino- und Sportwettenprodukt sowie die Kundenplattform laufend verbessert und auf die Kundenbedürfnisse und rechtlichen Erfordernisse des deutschsprachigen Markts angepasst werden. Aufgrund der hohen Bekanntheit und Akzeptanz der Marke "bet-at-home" in den Kernmärkten Deutschland und Österreich strebt der BaH Konzern im Geschäftsjahr 2024 an, seine Marktposition im Bereich Sportwetten weiter auszubauen. Hierfür sind gezielte Marketingmaßnahmen geplant. Besonderes Augenmerk wird dabei auf das erste Halbjahr 2024 gelegt werden, insbesondere auf den Beginn der Fußball-Europameisterschaft 2024, die im Kernmarkt Deutschland stattfindet. Der Vorstand erwartet, dass die bevorstehende Fußball-Europameisterschaft positive Impulse für die Geschäftsentwicklung bringen wird. Aufgrund der umfangreichen Initiativen und unterstützt durch die Fußball-Europameisterschaft geht der Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 davon aus, dass folgende Umsatz- und Ertragszahlen erreicht werden: Brutto-Wett- und Gamingertrag: 45 Mio. EUR bis 53 Mio. EUR EBITDA vor Sondereinflüssen [*] : -1 Mio. EUR bis 2,5 Mio. EUR Über bet-at-home.com AG Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Sportwetten und Online-Gaming tätig. Mit 5,7 Millionen registrierten Kunden zählt das an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment "Prime Standard" notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den führenden Anbietern im deutschsprachigen Raum. Der bet-at-home.com AG Konzern verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Die verschiedenen über Malta gehaltenen Online-Sportwetten- und Online-Glücksspiellizenzen berechtigen den bet-at-home.com AG Konzern in den Absatzmärkten Deutschland sowie in einigen weiteren Ländern der Europäischen Union jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. bet-at-home ist für alle Konzerngesellschaften in Deutschland, Österreich und Malta nach ISO/IEC 27001:2013 zertifiziert. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Sportwetten und Online-Gaming. Die FL Entertainment N.V. hält über die Betclic Everest SAS die Mehrheit der Aktien und der Stimmrechte an der bet-at-home.com AG. Der bet-at-home.com AG Konzern wird daher in die Konzernrechnungslegung der FL Entertainment N.V. einbezogen, die ihre Geschäftszahlen regelmäßig in zu den im Finanzkalender der FL Entertainment N.V. angegebenen Daten veröffentlicht. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Veröffentlichung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese beruhen auf den derzeitigen Annahmen und Prognosen des Vorstands der bet-at-home.com AG sowie den ihm derzeit bekannten Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als verbindliche Vorhersagen bzw. Garantie des Eintritts der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die künftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr von einer Vielzahl von Faktoren abhängig; sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung des bet-at-home.com AG Konzerns, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte, wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweicht. Zu den Risikofaktoren gehören insbesondere die im jeweiligen Prognose-, Chancen- und Risikobericht enthaltenen Faktoren. Der Prognose-, Chancen- und Risikobericht ist Bestandteil des jeweiligen zusammengefassten Lageberichts, welcher in den jeweiligen Geschäftsbericht aufgenommen ist. Die Geschäftsberichte stehen zur Verfügung unter: https://www.bet-at-home.ag/de/financial-figures/download/ . Die Gesellschaft übernimmt über die gesetzlichen Anforderungen hinaus keine Verpflichtung, die in dieser Bekanntmachung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Sonstige Finanzinformationen - EBITDA vor Sondereinflüssen als alternative Leistungskennzahl Die Finanzinformationen in dieser Pressemitteilung werden nach den geltenden Rechnungslegungsstandards aufgestellt. Zusätzlich zu den darin geforderten Angaben und Kennzahlen veröffentlicht der BaH Konzern für das Geschäftsjahr 2023 erstmalig ein EBITDA vor Sondereinflüssen als alternative Leistungskennzahl (Alternative Performance Measures = APM), die diesen Regulierungen nicht unterliegt und für die es keinen allgemein akzeptierten Berichtsstandard gibt (Nicht-IFRS Kennzahl). Obwohl die Daten aus dem Konzernabschluss entnommen oder abgeleitet wurden, wurden weder diese Daten noch die ihnen zugrunde liegenden Annahmen einer Prüfung oder prüferischen Durchsicht unterzogen. Daher sollte diese Kennzahl nur als ergänzende Information angesehen werden. Das EBITDA vor Sondereinflüssen stellt das operative Ergebnis des Konzerns vor Sondereffekten dar, d.h. das Ergebnis des Konzerns bereinigt um Sonderaufwendungen und Sondererträge (d. h. für die Steuerung des Konzerns in ihrer Art und Höhe besondere Effekte). Zu den Sondereinflüssen können u.a. Restrukturierungen, Rechtsfälle im Zusammenhang mit Kundenklagen sowie Schließungen oder Veräußerungen von Unternehmensteilen gehören. Das so ermittelte EBITDA vor Sondereinflüssen gilt für alle Perioden und wird seit 2023 sowohl intern zur Steuerung des Geschäfts als auch extern zur Beurteilung der Leistung und Leistungsfähigkeit des BaH Konzerns eingesetzt. Kontakt Investor Relations +49 211 179 34 770 ir@bet-at-home.com www.bet-at-home.ag [*] Zur Definition der verwendeten Nicht-IFRS-Leistungskennzahl "EBITDA vor Sondereinflüssen" wird auf den Abschnitt "Sonstige Finanzinformationen - EBITDA vor Sondereinflüssen als alternative Leistungskennzahl" dieser Pressemitteilung verwiesen. [*] Zur Definition der verwendeten Nicht-IFRS-Leistungskennzahl "EBITDA vor Sondereinflüssen" wird auf den Abschnitt "Sonstige Finanzinformationen - EBITDA vor Sondereinflüssen als alternative Leistungskennzahl" dieser Pressemitteilung verwiesen.



