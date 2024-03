Hamburg (ots) -



Star-Köchin Cornelia Poletto, 52, ist glücklich in zweiter Ehe mit Ex-Bahn-Chef Rüdiger Grube, 72, verheiratet. In der aktuellen GALA spricht sie über ihr Rezept in Liebeskrisen: "Schwierige Phasen unserer Beziehung haben wir gemeistert, indem wir drüber geredet und dabei gut gegessen haben." An Grube liebt sie besonders, "dass er die Küche immer so schön saubermacht", so Poletto in GALA.



