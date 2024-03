© Foto: Ina Fassbender - dpa



Der Bitcoin hat gestern ein neues Allzeithoch erreicht und ist danach stark eingebrochen. Mittlerweile haben sich die Kurse aber wieder erholt. Kryptoanalyst Timo Emden sieht den langfristigen Aufwärtstrend intakt.Der Bitcoin ist am Dienstag auf ein neues Allzeithoch von 69.171 US-Dollar gestiegen, wie Daten von CoinMarketCap zeigen. Dies übertrifft den alten Höchststand vom November 2021, der laut Reuters bei 68.999,99 US-Dollar lag. Doch kurz nach dem Rekordhoch brach der Bitcoin am Dienstagabend deutlich ein: Die nach Marktwert größte Kryptowährung der Welt verlor in der Spitze bis zu 14 Prozent und fiel zeitweise unter die psychologisch wichtige Marke von 60.000 US-Dollar. Mittlerweile …