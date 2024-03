Der Baukonzern Porr erhielt zum vierten Mal in Folge von MSCI ein "AA" Rating. Besonders punkten konnte man mit den Leistungen rund um nachhaltige Infrastruktur, Recycling und Altlastensanierung, so das Unternehmen. CEO Karl-Heinz Strauss: "Transparenz ist in der ESG-Berichterstattung essenziell. Wir nehmen als Bauunternehmen unsere Verantwortung ernst und legen unsere Karten auf den Tisch. Umso mehr freut es uns, dass MSCI mit diesem abermaligen "AA" unsere Führungsposition gegenüber dem globalen Mitbewerb bestätigt."

