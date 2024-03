Wien (ots) -Ing. Andreas Kraus, M.Sc. ist Gründer und Geschäftsführer der NDA Holding GmbH, die Agenturleistungen und Unternehmensberatungen anbietet. Um die großen Wissenslücken zu schließen, die viele Unternehmer aufweisen, hat der Experte zudem die SMAC - Smart Marketing Academy & Community (https://nda-academy.com/) ins Leben gerufen, die essenzielles Grundwissen und wertvolles Praxiswissen zum Thema vermittelt. Nun startet Andreas Kraus gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) mit "Austria's' Young & Wild" eine Veranstaltungsreihe speziell für Jungunternehmer und Neugründer. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie hier.In Österreich gibt es jährlich etwa 35.000 bis 40.000 Unternehmensgründungen. Aller aktuellen Schwierigkeiten zum Trotz ist der Gründergeist im Land also ungebrochen. Jedoch ist gerade die Anfangszeit einer Unternehmensgründung mit zahlreichen Herausforderungen verbunden. Von der Finanzierung über rechtliche Fragestellungen bis hin zur Umsetzung müssen Neugründer etliche Hürden überwinden. "Jungunternehmer möchten die Zügel selbst in die Hand nehmen und die Wirtschaft mit ihren Ideen aktiv mitgestalten", erklärt Andreas Kraus (https://www.andreaskraus.at/), der Gründer und Geschäftsführer der NDA Holding GmbH (https://nda-agency.com/) und dem Beratungsunternehmen AK Beratung und Beteiligungen GmbH (https://www.linkedin.com/company/ak-beratung-und-beteiligungen-gmbh/about/). "Neben diesem Engagement, das Neugründer mitbringen, ist jedoch auch das nötige Fachwissen essenziell, um langfristig am Markt erfolgreich sein zu können. Gerade am Anfang gibt es viel zu planen, vorzubereiten und zu beachten. Daher ist es ratsam, sich frühzeitig Unterstützung zu suchen, um die Gründung auf eine solide Basis zu stellen.""Ob Branchenwissen, Marketingstrategie (https://nda-agency.com/grundkenntnisse-marketing-marketing-zusammenarbeit/) oder Managementerfahrung: Als Jungunternehmer kann und muss man nicht alles wissen", fährt der Experte fort. "Jedoch sollte man die Bereitschaft mitbringen, sich an externe Spezialisten zu wenden. Das können erfolgreiche Unternehmer, Coaches oder andere Neugründer sein. Indem sich Jungunternehmer frühzeitig ein Netzwerk aufbauen, können sie von einem natürlichen Wissens- und Erfahrungsaustausch unter Gleichgesinnten profitieren." Andreas Kraus hat es sich mit der AK Beratung und Beteiligungen GmbH (http://www.andreaskraus.at) unter anderem zur Aufgabe gemacht, genau diesen Austausch zu fördern: In der 2018 gegründeten Agenturgruppe stehen den Kunden (https://nda-agency.com/projekte/) Spezialisten für jeden Fachbereich als Ansprechpartner zur Verfügung. Darüber hinaus teilt der Experte sein Wissen auch in seinem Coaching und in seinem Buch. Zudem engagiert sich Andreas Kraus seit vielen Jahren aktiv in Organisationen, staatlichen Institutionen und Fachhochschulen im Bereich Startup-Mentoring und Business-Angel-Tätigkeit. Dabei ist er immer persönlich involviert - so auch im Falle der Initiative "Austria's' Young & Wild", die darauf abzielt, die Landschaft der Jungunternehmen und Neugründungen in Österreich zu stärken, indem sie Inspiration, praktisches Wissen und Vernetzungsmöglichkeiten bietet.Empowerment für Jungunternehmer und NeugründerDie Non-Profit-Veranstaltung "Austria's' Young & Wild" versteht sich als innovative Plattform, die speziell darauf ausgerichtet ist, Jungunternehmer und Neugründer in Österreich zu fördern. Genauso wie das Coaching und das Buch von Andreas Kraus verfolgt auch sie das Ziel, Wissen und Expertise für Neugründer zugänglicher zu machen. Entstanden aus einer Kooperation mit der Wirtschaftskammer Österreich - genauer gesagt mit dem Start-up Service, dem Gründerservice sowie der Initiative StartupNOW - zielt "Austria's' Young & Wild" darauf ab, die Unternehmenslandschaft aktiv zu unterstützen. Die Veranstaltungsreihe ist jeweils als eintägige Veranstaltung konzipiert und soll dieses Jahr insgesamt viermal stattfinden. Erwartet werden zwischen 300 und 350 Teilnehmer pro Event. Veranstaltungsort ist der Hauptsitz der Wirtschaftskammer Österreich in Wien."Die Veranstaltungsreihe bietet nicht nur inspirierende Gründergeschichten, sondern auch verschiedene Fachvorträge und Masterclasses, die sich auf praxisorientierte Umsetzungsstrategien konzentrieren", berichtet Andreas Kraus. "Mit rund 25 eingeladenen Speakern bietet 'Austria's' Young & Wild' eine einzigartige Gelegenheit für Jungunternehmer und Neugründer, ihr Netzwerk zu erweitern und wertvolles Wissen zu erlangen. Die Ticketpreise sind bewusst niedrig angesetzt, um eine breite Teilnehmerzahl zu ermöglichen."Coaching und Buch von Andreas KrausÜberhaupt ist es das Ziel von Andreas Kraus, Vernetzung zu fördern und Mehrwerte zu bieten - so auch in seinem Coaching. Hier begleitet er Unternehmer, indem er ihnen wöchentliche Calls und individuelle Beratungsgespräche anbietet, um grundsätzliche Fragestellungen zu erörtern und konkrete Geschäftsmodelle zu erarbeiten. Darüber hinaus hat der Experte eine Lernplattform mit Vertragsvorlagen, Informationen über Gesetzesänderungen und Vertragsressourcen eingerichtet. Unternehmer erhalten direkten Zugriff auf ein großes Netzwerk an Spezialisten, Dienstleistern und Entscheidungsträgern. Hinzu kommen regelmäßige Kamingespräche mit wichtigen Persönlichkeiten der österreichischen Unternehmerlandschaft. Die Teilnehmer schätzen vor allem die umfassende Expertise in unternehmerischem Denken, die Andreas Kraus mitbringt. Aber auch seine lösungsorientierte Herangehensweise wird immer wieder positiv hervorgehoben.Neben seinen umfangreichen Aufgaben als Unternehmer hat Andreas Kraus außerdem sein erstes Buch geschrieben, das im 1. Quartal in einem renommierten österreichischen Verlag erscheinen wird. "In diesem Buch habe ich meine wichtigsten Einsichten über das Unternehmertum in Österreich zusammengefasst und lustig erzählerisch mit professioneller Begleitung beschrieben", erzählt Andreas Kraus. "Es behandelt Themen wie unternehmerisches Handeln, den Umgang mit Behörden und rechtliche Aspekte. Aber auch Tipps, Geschichten und Alltagsszenarien aus der Praxis sind enthalten. Mein Ziel ist es nicht nur, Unternehmern handfeste Handlungsanweisungen zu geben - vor allem möchte ich sie in ihrem unternehmerischen Denken unterstützen und locker erzählen."Sie interessieren sich für die Initiative "Austria's' Young & Wild"? Melden Sie sich jetzt bei Ing. Andreas Kraus, M.Sc. (https://www.andreaskraus.at) und vereinbaren Sie einen Termin, um mehr zu erfahren!Pressekontakt:NDA GmbHIng. Andreas Kraus, MSc.E-Mail: office@nda-agency.comWebseite: https://nda-agency.com/Original-Content von: NDA GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172157/5728988