Leipzig (ots) -Die deinBalkon GmbH, ein Stahlbauunternehmen mit Sitz in Leipzig, das Balkonbausätze aus hochwertigem Stahl verkauft, setzt einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung innovativer Lösungen für Hausbesitzer: Wie die Geschäftsführung mitteilte, präsentiert das Unternehmen stolz seine neueste Innovation - Balkonkraftwerke, die es möglich machen, Solarenergie auch in urbanen Gebieten zu nutzen, indem sie eine einfache und effiziente Energieerzeugung direkt am Wohnort ermöglichen. Kunden können die Balkonkraftwerke mit nur einem Klick zu ihrer Balkonbausatz-Bestellung hinzufügen oder separat bestellen.Geschäftsführerin Romy Bühner-Pohle: "In Zeiten steigender Energiekosten und wachsenden Umweltbewusstseins suchen mehr und mehr Menschen nach Möglichkeiten, um ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und gleichzeitig ihre Energiekosten zu senken. Balkonkraftwerke bieten in diesem Zusammenhang eine interessante und zugleich lukrative Lösung. Dank ihrer geringen Größe und einfachen Installation sind sie besonders für Hausbesitzer attraktiv, die keine herkömmlichen Solaranlagen auf ihren Dächern installieren können oder möchten."Ursprünglich hat sich die deinBalkon.de GmbH unter der Leitung von Romy Bühner-Pohle und Alexander Pohle auf individuell konfigurierbare Komplettsets für modulare Anbaubalkone spezialisiert. Mir rund 20 Jahren Erfahrung im Stahl- und Balkonbau haben die beiden Unternehmer ein modulares Schraub- und Stecksystem für Anbaubalkone aus hochwertigem Stahl entwickelt, das es möglich macht, Balkonbausätze ganz bequem und unkompliziert online zu konfigurieren. Neben höchster Qualität profitieren die Kunden der deinBalkon.de GmbH von umfassenden Zusatzleistungen, einem exzellenten Kundenservice und erschwinglichen Preisen, die keine Wünsche offen lassen. Nun geht das Unternehmen mit dem Verkauf von Balkonkraftwerken den nächsten Schritt in seiner Entwicklung, um seinen Kunden eine noch breitere Palette an innovativen Lösungen für ihre Balkone zu bieten.Die Balkonkraftwerke der deinBalkon.de GmbH sind kompakte Photovoltaikanlagen, die speziell für den Einsatz auf Balkonen und Terrassen konzipiert wurden. Sie bestehen aus hochwertigen Solarmodulen und einem Wechselrichter. Optimal kann auch ein Speicher hinzubestellt werden, um überschüssige Energie zu speichern. Die Funktionsweise ist ähnlich wie die herkömmlicher Solaranlagen. Die Solarmodule wandeln Sonnenlicht in Gleichstrom um - dieser wird dann über den Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt, um den Strom im Haushalt verwenden zu können. Überschüssige Energie kann entweder im Speicher zwischengespeichert oder ins Stromnetz eingespeist werden. Das macht die Balkonkraftwerke der deinBalkon.de GmbH zu einer effizienten und umweltfreundlichen Möglichkeit, Solarenergie auch in städtischen Umgebungen zu nutzen. Durch die Einsparungen bei den Energiekosten amortisiert sich die Investition in ein Balkonkraftwerk in der Regel bereits innerhalb weniger Jahre."Unsere Balkonkraftwerke sind eine innovative und effiziente Möglichkeit, von den vielfältigen Vorteilen der Solarenergie zu profitieren. Die Investition kann langfristig zu erheblichen Einsparungen führen. So erzeugt eine durchschnittliche Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 0,8 Kilowattpeak zum Beispiel etwa 800 Kilowattstunden Strom jährlich. Bei einem durchschnittlichen Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde würde das eine jährliche Einsparung in Höhe von 240 Euro bedeuten. Die Investitionskosten für ein Balkonkraftwerk variieren je nach Größe und Ausstattung, liegen in der Regel aber unter 500 Euro. Damit würde ein Balkonkraftwerk langfristig zu immensen Einsparmöglichkeiten führen, was es zu einer lohnenden Investition macht", so Geschäftsführer Alexander Pohle.