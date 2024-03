Aktien kann man zu vielen verschiedenen Zeiten kaufen, doch zumindest an diesem Punkt lehrt die Statistik: Finger weg! Darum sollte Sie zu diesem Zeitpunkt keine Aktie kaufen, wenn Sie nicht Verluste einfahren wollen. Es gibt einen Zeitpunkt in der Existenz jeder Aktie, zu dem Investoren keinesfalls investieren sollten - zumindest auf Basis der statistischen Daten. Nämlich zum Börsengang. Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie laut Statistik nie in eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...