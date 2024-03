Obwohl viele Aktienindizes rund um den Globus 2024 neue Höchststände feiern, ist die IPO-Party noch längst nicht in vollem Gange. Im vergangenen Jahr gingen in den USA nur 108 Unternehmen an die Börse, etwa ein Viertel der Gesamtzahl von 2021. Ob 2024 aufgrund des stabileren Umfelds an den Kapitalmärkten sowie steigenden Aktienkursen mehr Firmen ein Börsendebüt wagen, muss...

