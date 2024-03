Linz (www.anleihencheck.de) - Für unsere Eidgenossen in der Schweiz sieht der Markt ähnlich wie für die EZB auch für die Schweizer Nationalbank (SNB) einen ersten Zinsschritt im Juni, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Ein genauer Blick auf die Inflationsdaten für Februar zeige, dass der Inflationsdruck in der Schweiz nur noch minimal sei. Insofern könnte man durchaus annehmen, dass die SNB den Leitzins bereits diesen Monat schon senken könnte, da die Inflation "unter Kontrolle" zu sein scheine, daher habe auch der CHF in den letzten Tagen nachgegeben. ...

