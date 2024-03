München (ots) -- "Hartz, Rot, Gold" zeigt erstmalig die Stadt Weißenfels- Jeder Vierte im Stadtteil Neustadt bezieht Bürgergeld- Ab 26. März immer dienstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEIIn drei neuen Folgen zeigt die Sozialreportage das Leben von Bürgergeldempfängern aus Weißenfels in Sachsen-Anhalt. Einst berühmt für seine Schuhproduktion, dominieren heute Arbeitslosigkeit, Kriminalität und soziale Verwahrlosung das Stadtbild. Jeder vierte Einwohner der Weißenfelser Neustadt lebt von Bürgergeld. Das Format begleitet den Alltag der Menschen im Viertel - mit allen Höhen und Tiefen. Neue Folgen "Hartz, Rot, Gold - Armutskarte Deutschland" aus Weißenfels ab dem 26. März immer dienstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.In den späten 1980er Jahren etablierte sich Weißenfels als führender Standort für die Schuhproduktion in der DDR. Nach der Wiedervereinigung brach die Industrie zusammen und viele Bürger wurden arbeitslos. Ein Problem, mit dem die Stadt auch heute noch kämpft. Besonders der Stadtteil Neustadt ist von Armut und Kriminalität geprägt. Dort bezieht fast jeder Vierte Bürgergeld. Trotz der schwierigen Lebensumstände verlieren die Menschen in Weißenfels nicht den Glauben an ihre Wünsche und Träume.In der Weißenfelser Neustadt wohnt die 49-jährige Anke mit Ehemann Frank und den Söhnen Max und Fabian. Die Familie ist von staatlichen Transferleistungen abhängig und das Geld jeden Monat knapp. Damit wollen sich die beiden nicht abfinden und sind auf der Suche nach einem Job. Die 49-Jährige will den Söhnen ein Vorbild sein und sich als Reinigungskraft bewerben. Auch Familienvater Frank sucht nach etwa 20 Jahren Arbeitslosigkeit wieder eine feste Arbeitsstelle.Sechs Kinder hat die 35-jährige Heidi bereits zur Welt gebracht. Nun erwartet sie das siebte Kind. Gemeinsam mit Kindsvater Marcel muss sie die vom Jugendamt auferlegten Vorgaben erfüllen, denn ihre beiden gemeinsamen Töchter befinden sich bereits in der Obhut des Jugendamts und wachsen bei einer Pflegefamilie auf. Dürfen Heidi und Marcel ihr Neugeborenes behalten?Produziert wird das Format von Filmreif TV.Neue Folgen "Hartz, Rot, Gold - Armutskarte Deutschland" ab dem 26. März, immer dienstags ab 20:15 Uhr. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar.Über "Hartz, Rot, Gold":Hartz, Rot, Gold begleitet Menschen, die in Weißenfels-Neustadt am Existenzminimum leben. Weißenfels ist eine Mittelstadt in Sachsen-Anhalt, etwa fünfzig Kilometer von Leipzig entfernt. Einst berühmt für seine Schuhproduktion, dominieren heute Arbeitslosigkeit, Kriminalität und soziale Verwahrlosung den Stadtteil Neustadt. Jeder Vierte Einwohner des Weißenfelser Viertels lebt von Bürgergeld. In diesem sozialen Brennpunkt kämpfen die Bewohner mit der harten Realität. Ihre Probleme reichen von Überforderung im Haushalt bis zur Hilflosigkeit im Umgang mit der eigenen Suchterkrankung. Trotz aller Schwierigkeiten erfüllen sich die Bürgergeld-Empfänger aber auch ihre kleinen Wünsche und Träume. Hartz, Rot, Gold begleitet sie dabei.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100916703