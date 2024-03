In jüngster Zeit gerät Apple zunehmend unter Druck. Ein besonders kritischer Punkt ist der Rückzug des lang erwarteten Apple Cars, was den Aktienkurs deutlich belastete. Als Barometer für das Vertrauen in Apple kann das Investitionsverhalten von Warren Buffett gesehen werden - und hier könnte Gefahr aufziehen.Seit ihrem Rekordhoch im Dezember hat die Apple-Aktie etwa 15 Prozent ihres Wertes verloren, ...

